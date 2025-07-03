Ключевой логистический хаб Закарпатья, принадлежавший россиянину, выставили на продажу: какая цена

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило открытый конкурс на отбор управляющих в системе Prozorro на активы ООО "Терминал Карпаты" в Закарпатской области, в том числе на логистический центр площадью более 21,5 тыс. кв.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что арестованные активы были переданы в АРМА решениями Лычаковского районного суда Львова и Береговского районного суда Закарпатской области.

АРМА определило по результатам конкурса оценщика этих активов — ООО "Торгово-экспертная палата Украины", которое оценило их на общую сумму более 190 млн гривен.

Подробнее об активе

ООО "Терминал Карпаты" – это важный логистический комплекс, открывающий широкие возможности для международных перевозок. Комплекс представляет собой полностью готовую инфраструктуру для масштабного развития транспортно-логистического бизнеса.

В АРМА подчеркивают, что целостный имущественный комплекс был разбит на 5 лотов, чтобы расширить возможности участия более широкого круга участников.

Лот 1 – административное здание в г. Чоп;

Лот 2 – производственный комплекс в пгт. Батево, включающий ангар (с подведенными к нему путями украинского и европейского образцов), насосную станцию, водоем, трансформаторную и другие здания;

Лот 3 – офисное здание в с. Свобода;

Лот 4 – 7 автомобилей;

Лот 5 — корпоративные права и уставный капитал

Конечный срок подачи тендерных предложений – 14 июля 2025 года в 18:00.

Почему арестовали ООО "Терминал Карпаты"

Как пишет Mind.ua, бенефициаром ООО "Терминал Карпаты" был гражданин России Андрей Кочетков.

10 мая 2022 года Лычаковский районный суд г. Львова в деле №463/2408/22 арестовал корпоративные права, денежные средства, движимое и недвижимое имущество российского ООО "Терминал Карпаты" за ходатайство следователя ГБР, и все это 20 мая 2022 года передал в управление АРМА .

И только через год, 12 мая 2023-го, СНБО внесла бенефициара компании Лилию Кочеткову в список подсанкционных лиц. "Терминальная холдинг AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) и "Скат Интернационале Спедиционс" (Австрия, 1040, Вена, Аргентиниенштрассе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на основании чего должен быть заблокирован доступ россиянам к ООО "Терминал Карпаты" сроком на 10 лет.

После этого 23 мая и состоялось заседание Временной следственной комиссии ВР по экономической безопасности и Комитету ВР по антикоррупционной политике, следователи ДБР и прокуроры ОГП отчитались о полном контроле и обеспечении многомиллионных ежемесячных поступлений в государственный бюджет Украины от менеджмента этих активов.

Напомним, АРМА провело выездное освидетельствование арестованного предприятия ООО "Керамбуд", которое связывают с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. По результатам независимой оценки рыночная стоимость завода составила 246 216 830 гривен.