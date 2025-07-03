Ключовий логістичний хаб Закарпаття, який належав росіянину, виставили на продаж: яка ціна

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на відбір управителів в системі Prozorro на активи ТОВ "Термінал Карпати" в Закарпатській області, в тому числі на логістичний центр площею понад 21,5 тис кв.м.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що арештовані активи були передані до АРМА рішеннями Личаківського районного суду міста Львова та Берегівського районного суду Закарпатської області.

Наразі АРМА визначило за результатами конкурсу оцінювача цих активів — ТОВ "Торгово-експертна палата України", яке оцінило їх на загальну сумму у понад 190 млн гривень.

Детальніше про актив

ТОВ "Термінал Карпати" - це важливий логістичний комплекс, який відкриває широкі можливості для міжнародних перевезень. Комплекс являє собою повністю готову інфраструктуру для масштабного розвитку транспортно-логістичного бізнесу.

В АРМА підкреслюють, що цілісний майновий комплекс було розбито на 5 лотів, аби розширити можливості участі ширшого кола учасників, зокрема:

Лот 1 - адміністративну будівлю в м. Чоп;

Лот 2 - виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар (з підведеними до нього коліями українського та європейського зразків), насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі;

Лот 3 - офісну будівлю в с. Свобода;

Лот 4 - 7 автомобілів;

Лот 5 - корпоративні права та статутний капітал

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 14 липня 2025 року о 18:00.

Чому арештували ТОВ "Термінал Карпати"

Як пише Mind.ua, бенефіціаром ТОВ "Термінал Карпати" був громадянин Росії Андрій Кочетков.

10 травня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова у справі №463/2408/22 арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського ТОВ "Термінал Карпати" за клопотання слідчого ДБР, і все це 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.

І лише за рік, 12 травня 2023-го, РНБО внесла бенефіціара компанії Лілію Кочеткову до переліку підсанкційних осіб. Також до санкційного списку потрапили юридичні особи – засновники терміналу "Термінал Холдинг" (Ліхтенштейн, 9493, Маурен) "Terminal Holding AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) і "Скат Інтернаціонале Спедіціонс" (Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на підставі чого мало б бути заблоковано доступ росіянам до ТОВ "Термінал Карпати" строком на 10 років.

Після цього 23 травня і відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з економічної безпеки та Комітету ВР з питань антикорупційної політики, слідчі ДБР і прокурори ОГП відзвітували про повний контроль та забезпечення багатомільйонних щомісячних надходжень до державного бюджету України від менеджменту цих активів.

Нагадаємо, АРМА провело виїзний огляд арештованого підприємства ТОВ "Керамбуд", яке пов’язують із Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком. За результатами незалежної оцінки, ринкова вартість заводу склала 246 216 830 гривень.