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Ключовий логістичний хаб Закарпаття після оцінки піде "з молотка"
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало оцінювача для комплексу ТзОВ "Термінал Карпати" - ключового логістичного хабу Закарпаття.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
За її словами, за результатами проведення конкурсу на оцінювача переможцем конкурсу обрано ТОВ "Торгово-експертна палата України".
"Раніше, АРМА здійснило огляд виробничих потужностей ТзОВ "Термінал Карпати". Цей комплекс — готова інфраструктура для розвитку транспортно-логістичного бізнесу, що відкриває нові горизонти для українського експорту та імпорту", - зауважила Дума.
Вона додала, що після здійснення незалежної оцінки активу, АРМА оголосить конкурс на відібрання управителя логістичного комплексу. Кожен, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам зможе позмагатися за можливість зробити свій внесок у розвиток залізничної логістики України.
Про "Термінал Карпати"
Зауважимо, комплекс "Термінал Карпати" включає кілька основних інфраструктурних об’єктів:
- адміністративну будівлю в м. Чоп;
- виробничий комплекс у смт. Батьово, який включає ангар, насосну станцію, водойму, трансформаторну та інші будівлі;
- офісну будівлю в с. Свобода.
Головний об’єкт — критий ангар для перевантаження вантажів, що перевозяться у критому рухомому складі загальною площею 21.504 кв. м. з підведеними коліями європейської (1435 мм) та пострадянської (1520 мм) ширини.
Така інфраструктура забезпечує безперебійне перевантаження між залізничними составами різних типів, а також між залізничним та автомобільним транспортом.
Як пише Mind.ua, бенефіціаром ТОВ «Термінал Карпати» був громадянин Росії Андрій Кочетков.
10 травня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова у справі №463/2408/22 арештував корпоративні права, грошові кошти, рухоме й нерухоме майно російського ТОВ "Термінал Карпати" за клопотання слідчого ДБР, і все це 20 травня 2022 року передав в управління АРМА.
І лише за рік, 12 травня 2023-го, РНБО внесла бенефіціара компанії Лілію Кочеткову до переліку підсанкційних осіб. Також до санкційного списку потрапили юридичні особи – засновники терміналу "Термінал Холдинг" (Ліхтенштейн, 9493, Маурен) "Terminal Holding AG", код FL-0001.097.335-9 (9493 Mauren, Liechtenstein) і "Скат Інтернаціонале Спедіціонс" (Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG) "SKAT Internationale Speditions GmbH", код 129065b (Argentinierstraße 29/1.OG, 1040 Wien, Austria), на підставі чого мало б бути заблоковано доступ росіянам до ТОВ "Термінал Карпати" строком на 10 років.
Після цього 23 травня і відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з економічної безпеки та Комітету ВР з питань антикорупційної політики, слідчі ДБР і прокурори ОГП відзвітували про повний контроль та забезпечення багатомільйонних щомісячних надходжень до державного бюджету України від менеджменту цих активів.