АРМА створює робочу групу для управління Полтавським турбомеханічним заводом: навіщо це потрібно

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) створює робочу групу за участі представників органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратури та депутатів місцевих рад для вирішення питання управління важливим підприємством - ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод", а також недопущення зупинки його роботи.

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Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Зазначається, що робоча група створюється на підставі спеціального законодавства про АРМА.

Згідно з повідомленням, раніше Агентство вже зверталося до голови Полтавської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування з ініціативою створення робочої групи, залучення уповноваженої особи АРМА та місцевих депутатів.

Метою звернення було:

отримання обʼєктивної інформації;

розробка дорожньої карти реагування;

недопущення будь-яких негативних наслідків для підприємства, працівників, порушення їх трудових прав, сплати податків, збереження арештованого активу, що вкрай важливо для регіону.

Втім, як зауважують в АРМА, Полтавська ОВА повідомила про відсутність таких повноважень. Тож, рішенням керівництва АРМА робочу групу буде створено під головуванням Національного агентства.

"Таким чином АРМА вживатиме всіх необхідних заходів щодо забезпечення збереження виробничої діяльності заводу та трудового колективу до моменту обрання на конкурсних засадах управителя", - йдеться в повідомленні Агентства.

Про Полтавський турбомеханічний завод

Полтавський турбомеханічний завод є одним з основних виробників запасних частин до парових турбін.

Основними видами діяльності товариства є виробництво продукції технічного призначення: повітряні компресори та компресорні станції та запасні частини до енергоустаткування.

Основними споживачами продукції заводу є електростанції України, підприємства, у яких експлуатуються парові турбіни, будівельно-монтажні організації та інші.

"Отже, безперебійна робота підприємства є наразі вкрай важливою для країни", - зауважують в АРМА.

Раніше слідчі ДБР встановили, що Полтавським турбомеханічним заводом фактично володіє родина колишнього народного депутата. Попри агресію Росії проти України у 2022 році підприємство через сірі схеми поставило до РФ продукції на суму понад 160 млн грн. Частина майна вже арештована. Пізніше ДБР затримало власників та топменеджмент концерну.