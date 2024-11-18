АРМА продає вантажівки, якими незаконно перевозили вантаж з Білорусі в Україну

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок реалізації 7 вантажних автомобілів, які використовувались для незаконного перевезення вантажу на митну територію України з Білорусі, що стало причиною їх арешту в рамках розпочатого кримінального провадження.

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Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що раніше ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси для реалізації до АРМА було передано вантажні транспортні засоби марок Scania, Volvo, Man, Mercedes-Benz.

"Передача активу на реалізацію стала результатом координаційних консультацій між Одеською обласною прокуратурою та Південного МТУ АРМА щодо планування арешту та залучення представників АРМА до судового розгляду", - йдеться в повідомленні АРМА.

Наразі транспортні засоби вже оглянуті працівниками АРМА. Процес їх реалізації почався з оголошення конкурсу для відбору організатора торгів.

Після завершення оціночних процедур актив буде виставлений на продаж через електронну систему Прозорро.Продажі.

Нагадаємо, АРМА також оголосило про початок процесу реалізації арештованого російського танкера Nika Spirit.

Раніше АРМА розпочало процес легалізації рішення українського суду щодо передачі в управління відомства арештованих літаків Ан-124-100 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Дніпро".