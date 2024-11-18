Україна продає російський танкер Nika Spirit

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок процесу реалізації арештованого російського танкера Nika Spirit.

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Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, дане рішення було прийнято за підсумками засідання конкурсної комісії з реалізації арештованих активів.

Як пояснила Дума, відповідно до затвердженої процедури, АРМА спочатку проведе конкурс з відбору реалізатора цього активу. Обраний реалізатор, у свою чергу, організує проведення конкурсу на пошук незалежного оцінювача танкера Nika Spirit.

Після завершення оціночних процедур, актив буде виставлений на продаж через електронну систему Прозоро.Продажі.

"Це дозволить забезпечити максимальну прозорість та конкурентність під час реалізації цього дороговартісного майна, який належав раніше російським власникам", - зауважила Дума.

Вона додала, що процес реалізації арештованого майна через систему Прозоро.Продажі вже довів свою ефективність, забезпечуючи регулярні надходження коштів до державного бюджету, зокрема і на закупівлю військових облігацій.

"Успішний кейс з танкером Nika Spirit відкриває шлях до масштабних та швидких надходжень до державного бюджету в умовах війни. Дуже символічно, коли кошти з реалізації російського танкеру будуть посилювати нашу обороноздатність та будуть працювати проти ворога", - підкреслила Дума.

Раніше АРМА отримало ухвалу суду щодо передачі російського танкера Nika Spirit для реалізації.

Зауважимо, танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування кораблів України у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Раніше АРМА розпочало процес легалізації рішення українського суду щодо передачі в управління відомства арештованих літаків Ан-124-100 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Дніпро".