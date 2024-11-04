Україна продасть російський танкер, який блокував військові кораблі у Керченській протоці у 2018 році

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало ухвалу суду щодо передачі російського танкера Nika Spirit для реалізації.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами,це рішення стало можливим завдяки ініціативі АРМА та клопотанню прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Раніше рішенням суду цей актив був переданий АРМА для управління.

Як наголосила Дума, під час війни доцільно зосередитись саме на реалізації дороговартісних арештованих активів, таких як танкер Nika Spirit, замість пошуку управителів. Цей підхід дозволяє швидше наповнювати державний бюджет коштами, які можуть бути спрямовані на потреби оборони.

"Ми вже звернулися до правоохоронних органів із відповідними документами щодо можливості зміни механізму роботи з арештованим майном. Замість передачі окремих активів в управління, АРМА пропонує здійснювати їх реалізацію через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі", - зауважила очільниця АРМА.

Вона нагадала, що завдяки налагодженим процесам на Прозорро.Продажі, держава вже щодня отримує кошти від реалізації арештованого майна. Цей успішний кейс з танкером Nika Spirit відкриває шлях до масштабних та швидких надходжень до державного бюджету в умовах війни.

Зауважимо, танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування кораблів України у Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Раніше АРМА розпочало процес легалізації рішення українського суду щодо передачі в управління відомства арештованих літаків Ан-124-100 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Дніпро".