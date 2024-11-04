Украина продаст российский танкер, блокировавший военные корабли в Керченском проливе в 2018 году

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило определение суда о передаче российского танкера Nika Spirit для реализации.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, это решение стало возможным благодаря инициативе АРМА и ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Ранее решением суда этот актив был передан АРМА для управления.

Как подчеркнула Дума, во время войны целесообразно сосредоточиться именно на реализации дорогостоящих арестованных активов, таких как танкер Nika Spirit вместо поиска управителей. Этот подход позволяет быстрее наполнять государственный бюджет денежными средствами, которые могут быть направлены на нужды обороны.

"Мы уже обратились в правоохранительные органы с соответствующими документами о возможности изменения механизма работы с арестованным имуществом. Вместо передачи отдельных активов в управление, АРМА предлагает осуществлять их реализацию через систему электронных аукционов Прозорро.Продажи", — отметила глава АРМА.

Она напомнила, что благодаря налаженным процессам на Прозорро. Продажи государство уже ежедневно получает средства от реализации арестованного имущества. Этот успешный кейс с танкером Nika Spirit открывает путь к масштабным и быстрым поступлениям в государственный бюджет в условиях войны.

Отметим, танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как используемое для блокирования кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее АРМА приступил к процессу легализации решения украинского суда о передаче в управление ведомства арестованных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик "Волга-Днепр".