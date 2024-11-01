АРМА планує отримати в управління літаки найбільшого російського авіаперевізника

Агентство з управління та розшуку активів (АРМА) розпочало процес легалізації рішення українського суду щодо передачі в управління АРМА арештованих літаків Ан-124-100 "Руслан", якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник "Волга-Дніпро".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, відповідний запит вже направлено на Офіс Генерального прокурора в рамках статті 545 КПК України.

Нагадаємо, Україна заарештувала літаки Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро" у березні 2022 року.

У серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив стягнути в дохід держави шість авіаційних турбореактивних двигунів моделі Д-18Т серії 3 для літаків Ан-124 російської групи компаній "Волга-Дніпро", задовольнивши відповідний позов Міністерства юстиції.

"Волга-Дніпро" є групою авіакомпаній, які спеціалізуються на наданні логістичних послуг із перевезення великогабаритних і надважких вантажів із використанням літаків Ан-124-100 "Руслан".

Нагадаємо, що "Волга-Дніпро" та ціла низка пов'язаних із нею компаній потрапила під українські санкції 12 травня 2023 року. Втім, ще одна російська юрособа - ТОВ "Волга-Дніпро ММ XVI" - потрапила під них ще до повномасштабної війни, в квітні 2021 року.

Україна розцінює діяльність "Волга-Дніпро" як сприяння у підготовці до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Крім того, в подальшому вона залучалась військово-політичним керівництвом РФ до транспортування військової техніки територією держави-агресора, а також для прихованої доставки військових вантажів і товарів подвійного призначення в умовах санкційних обмежень, застосованих до РФ після початку вторгнення.

16 серпня 2023 року Мін'юст подав до ВАКС два позови: окрім названих компаній, що входять до російської групи, відомство позивалося проти Міністерства оборони Білорусі: в нього хотіли забрати, за словами директорки департаменту санкційної політики міністерства Інни Богатих, один авіадвигун та повітряний стартер. Суд задовольнив цей позов ще 21 серпня того ж року.