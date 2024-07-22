ДБР взялося за кримських підприємців: в управління АРМА передано 4 гелікоптери та 2 літаки

За матеріалами Державного бюро розслідувань, чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2, які належали кримським підприємцям, були передані до управління Національного агентства з виявлення активів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що у січні 2024 року Державне бюро розслідувань висунуло звинувачення дев'ятьом кримським підприємцям за ч. 3 ст. 110-2 КК України у фінансуванні дій, спрямованих на зміну кордонів України.

Підприємці працювали у сфері відпочинку та агропромисловості, продовжували свою діяльність на окупованих територіях, сплачуючи податки до російського бюджету.

Крім того, вони були засновниками та бенефіціарами компанії, яка володіла активами вартістю понад 35 мільйонів гривень..

У березні 2024 року, на основі клопотання прокурорів Черкаської області, на гелікоптери, літаки та інше майно підприємців було накладено арешт з метою запобігання їх незаконному перепродажу та подальшої конфіскації. Завдяки клопотанню авіаційна техніка була передана до управління Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами.

У ДБР додали, що після реалізації авіаційної техніки, виручені кошти будуть спрямовані на підтримку обороноздатності країни шляхом придбання "Військових облігацій".