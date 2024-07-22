ДБР передало в управление АРМА 4 вертолета и 2 самолета крымских предпринимателей

По материалам Государственного бюро расследований, четыре вертолета Ми-2 и два самолета АН-2, принадлежавших крымским предпринимателям, были переданы в управление Национального агентства по выявлению активов. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что в январе 2024 Государственное бюро расследований предъявило обвинение девяти крымским предпринимателям по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины в финансировании действий, направленных на изменение границ Украины.

Предприниматели работали в сфере отдыха и агропромышленности, продолжали свою деятельность на оккупированных территориях, уплачивая налоги в российский бюджет.

Кроме того, они были основателями и бенефициарами компании, владевшей активами стоимостью более 35 миллионов гривен.

В марте 2024 года, на основе ходатайства прокуроров Черкасской области, на вертолеты, самолеты и другое имущество предпринимателей был наложен арест с целью предотвращения их незаконной перепродажи и последующей конфискации. Благодаря ходатайству авиационная техника была передана в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами.

В ДБР добавили, что после реализации авиационной техники вырученные средства будут направлены на поддержку обороноспособности страны путем приобретения "Военных облигаций".