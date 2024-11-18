Украина продает российский танкер Nika Spirit

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило о начале процесса реализации арестованного российского танкера Nika Spirit.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, данное решение было принято по итогам заседания конкурсной комиссии по реализации арестованных активов.

Как объяснила Дума, согласно утвержденной процедуре, АРМА сначала проведет конкурс по отбору реализатора этого актива. Выбранный реализатор, в свою очередь, организует проведение конкурса на поиск независимого оценщика танкера Nika Spirit.

После завершения оценочных процедур актив будет выставлен на продажу через электронную систему Прозоро.Продажи.

"Это позволит обеспечить максимальную прозрачность и конкурентность при реализации этого дорогостоящего имущества, которое принадлежало ранее российским собственникам", — отметила Дума.

Она добавила, что процесс реализации арестованного имущества через систему Прозоро. Продажи уже доказал свою эффективность, обеспечивая регулярные поступления средств в государственный бюджет, в том числе и на закупку военных облигаций.

"Успешный кейс с танкером Nika Spirit открывает путь к масштабным и быстрым поступлениям в государственный бюджет в условиях войны. Очень символично, когда средства по реализации российского танкера будут усиливать нашу обороноспособность и будут работать против врага", — подчеркнула Дума.

Ранее АРМА получила определение суда о передаче российского танкера Nika Spirit для реализации.

Заметим, танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как используемое для блокирования кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее АРМА начало процесс легализации решения украинского суда по передачи в управление ведомства арестованных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик "Волга-Днепр".