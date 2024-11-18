АРМА продает грузовики, которыми незаконно перевозили груз из Беларуси в Украину

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале реализации 7 грузовых автомобилей, которые использовались для незаконной перевозки груза на таможенную территорию Украины из Беларуси, что стало причиной их ареста в рамках начатого уголовного производства.

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Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Ранее постановлением следственного судьи Киевского районного суда г. Одессы для реализации в АРМА были переданы грузовые транспортные средства марок Scania, Volvo, Man, Mercedes-Benz.

"Передача актива на реализацию стала результатом координационных консультаций между Одесской областной прокуратурой и Южного МТУ АРМА по поводу планирования ареста и привлечения представителей АРМА к судебному разбирательству", — говорится в сообщении АРМА.

В настоящее время транспортные средства уже осмотрены работниками АРМА. Процесс их реализации начался с объявления конкурса по отбору организатора торгов.

После завершения оценочных процедур актив будет выставлен на продажу через электронную систему Прозорро.Продажи.

Напомним, АРМА также объявила о начале процесса реализации арестованного российского танкера Nika Spirit.

Ранее АРМА приступило к процессу легализации решения украинского суда о передаче в управление ведомства арестованных самолетов Ан-124-100 "Руслан", которыми владеет крупнейший российский коммерческий авиаперевозчик "Волга-Днепр".