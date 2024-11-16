Транспортники призывают отменить конкурс на управителя для 18 тысяч вагонов из РФ и Беларуси: каковы аргументы

Федерация работодателей транспорта Украины призывает Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений, (АРМА) приостановить проведение конкурса на назначение управителя для 17,8 тысячи российских и белорусских железнодорожных вагонов, переданных на ответственное хранение и использование "Укрзализныце" еще в 2022 году.

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Как говорится в обращении объединения, оно предлагает передать все эти вагоны именно УЗ по решению Кабинета министров без проведения конкурса и на условиях идентичных или хотя бы подобных тем, на которых сейчас ими пользуется данная госкомпания.

По мнению ФРТУ, такой шаг позволит сберечь экономическую стабильность, поддержать национальную безопасность и обеспечить надежность логистических цепей, что критически важно для Украины в условиях военного положения. Соответственно, там считают, что возможная передача вагонов посторонним управляющим может нанести экономике и нацбезопасности значительный ущерб.

"С момента передачи вагонов УЗ эффективно обеспечивает их использование, предоставляя возможность бесперебойных перевозок для предприятий, пострадавших от российской агрессии и закрывая дефицит подвижного состава, вызванный утратой вагонов на оккупированных территориях", — отмечается в заявлении.

Аргументы против конкурса по 18 тысячам вагонов

Парк арестованных российских и белорусских вагонов, используемый УЗ для коммерческой деятельности, может приносить от 3 до 6 миллиардов гривен дохода ежегодно, что обеспечивает финансовую стабильность УЗ. Указанные вагоны критически важны для перевозок топлива (ими осуществляется более 50% топливных перевозок по железной дороге) и материалов для нужд обороны Украины. Заменить эти вагоны на другой подвижной состав, как указывают в ФРТУ, сейчас невозможно. Транспортники считают, что другие управители не будут вкладывать ресурсы в ремонт и техническое обслуживание вагонов, а лишь "докатают" их до полного износа, пытаясь получить максимальную прибыль. Это значительно сократит срок их годности и в итоге приведет к сокращению рабочего вагонного парка, падению производства в Украине и сокращению налоговых и валютных поступлений. Также они опасаются, что некоторые потенциальные управители с высокой вероятностью создадут условия для возвращения вагонов, сотрудничая с компаниями-бывшими владельцами из РФ и Беларуси: они могут организовать их выезд из Украины под видом международных перевозок, после чего те уже не вернутся в Украину. В то же время УЗ, как говорят в ФРТУ, жестко контролирует все операции с этими вагонами и такого не допустит. Передача вагонов компаниям без достаточного опыта управления грузовым парком может привести к задержкам в перевозке стратегически важных грузов, что напрямую повлияет на способность обеспечивать непрерывные поставки для армии и будет иметь катастрофические последствия для безопасности Украины. Негативным примером в ФРТУ называют передачу 434 вагонов ФПК "Ресурсгрупп" в прошлом месяце.

Обращение федерация направила, кроме АРМА, вице-премьер-министру — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе, министру Кабинета министров Олегу Немчинову, секретарю СНБО Александру Литвиненко, главе Службы безопасности Украины Василию Малюку и недавно назначенному главе правления УЗ Александру Перцовскому.

Напомним также, что 6 ноября глава АРМА Елена Дума сообщила, что агентство "с целью предотвращения манипуляций относительно конкурсного отбора" управителя для 17,8 тысячи вагонов проведет рыночные консультации для определения возможных экономических результатов от их использования.