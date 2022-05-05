Стоимость арестованных вагонов и товара из РФ и Беларуси составляет более 17 млрд гривен

Продолжается осмотр и установление фактического наличия грузов и их конечных владельцев с целью дальнейшего решения вопроса о наложении ареста на весь товар.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, в рамках уголовного производства установили 17 800 вагонов, принадлежащих субъектам РФ и Республики Беларусь. Из них 1625 вагонов с товарно-материальными ценностями. Об этом сообщили в ведомстве.

Указанные вагоны в настоящее время арестованы и переданы в соответствии с решением следственного судьи в АО "Укрзализныця" на хранение с правом коммерческого использования указанных вагонов, владение и распоряжение денежными средствами, полученными от коммерческого использования такими вагонами, а также для нужд при ведении хозяйственной деятельности.

По постановлению одного из районных судов Киева, в пределах указанного уголовного производства наложен арест на 470 вагонов с калием и коксом, которые принадлежат предприятиям РФ и Республики Беларусь. Примерная стоимость этого товара составляет 650 млн гривен.

По предварительным оценкам сотрудников БЭБ, общая стоимость товарно-материальных ценностей в 1625 вагонах составляет ориентировочно 3 млрд гривен, а стоимость всех вагонов оценивается в более 15 млрд гривен.

Также проводятся мероприятия по осмотру и установлению фактического наличия грузов и их конечных владельцев с целью дальнейшего решения вопроса о наложении ареста на товар.

Напомним, что Бюро экономической безопасности инициировало национализацию 400 железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.