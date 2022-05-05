Вартість заарештованих вагонів та товару з РФ та Білорусі становить понад 17 млрд гривень

Триває огляд та встановлення фактичної наявності вантажів та їх кінцевих власників з метою подальшого вирішення питання про накладення арешту на весь товар.

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Співробітники Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження встановили 17800 вагонів, що належать суб'єктам РФ та Республіки Білорусь. З них 1625 вагонів із товарно-матеріальними цінностями. Про це повідомили у відомстві.

Вказані вагони наразі заарештовані та передані відповідно до рішення слідчого судді до АТ "Укрзалізниця" на зберігання з правом комерційного використання зазначених вагонів, володіння та розпорядження грошовими коштами, отриманими від комерційного використання такими вагонами, а також для потреб під час господарської діяльності.

Ухвалою одного з районних судів Києва в межах зазначеного кримінального провадження накладено арешт на 470 вагонів з калієм і коксом, які належать підприємствам РФ та Республіки Білорусь. Орієнтовна вартість цього товару становить 650 млн гривень.

За попередніми оцінками співробітників БЕБ, загальна вартість товарно-матеріальних цінностей у 1625 вагонах становить орієнтовно 3 млрд гривень, а вартість усіх вагонів оцінюється у понад 15 млрд гривень.

Також проводяться заходи щодо огляду та встановлення фактичної наявності вантажів та їх кінцевих власників з метою подальшого вирішення питання про накладення арешту на товар.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 залізничних вагонів, які є власністю Росії та Білорусі.