"Укрзализныця" отсрочила списание 14,5 тысячи грузовых вагонов: как надолго

"Укрзализныця" откорректировала предельные сроки эксплуатации 14,4 тысячи грузовых вагонов частной собственности. Соответствующие изменения откладывают массовое списание вагонов на более поздние сроки (с 2024-2028 на 2030-2035 годы). Об этом со ссылкой на перевозчика сообщило издание Rail.insider.



Соответствующее решение было принято после обнародования изменений в приказ Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры № 647 "Об утверждении Порядка проведения комплекса диагностических, ремонтных и регистрационных операций…" в январе 2024 года.

В обновленном документе говорится, что сроки продления срока эксплуатации (службы) грузовых вагонов, указанных в технических решениях о продлении сроков эксплуатации (службы) грузовых вагонов, выданных специализированными организациями по результатам проведения комплекса диагностических операций грузовых вагонов до вступления в силу настоящего приказа, остаются в силе.

Почему списание вагонов угрожает экономике и ВСУ

В декабре прошлого года Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вообще отменить свой приказ № 647, что позволяет списывать грузовые железнодорожные вагоны с превышением нормативного срока службы.

В ФРТУ отмечали, что этот документ категорически не поддерживается всеми ее членами, которые считают неуместными в нынешних кризисных для экономики условиях продолжать действие нормативно-правовых актов по ограничению сроков эксплуатации отслуживших установленный срок вагонов.

Транспортники указали на рост дефицита вагонов, в частности с начала полномасштабной войны Украина осталась без около 24 тысяч вагонов на неподконтрольной территории, а рабочий парк грузовых вагонов "Укрзализныци" с февраля 2022 по ноябрь 2023 сократился со 128 до 108 тысяч вагонов (на 16 %).

В Федерации отмечали, что у предприятий нет возможности профинансировать замещение необходимого количества вагонов, а продление действия порядка, установленного приказом №647, приведет к дополнительному списанию к 2028 году еще около 21 тысячи единиц рабочего парка грузовых вагонов.

Представители ФРТУ отмечали, что негативный эффект украинской экономики от этого будет измеряться десятками миллиардов гривен. Кроме того, дефицит вагонов будет иметь потенциально серьезное влияние и на сектор обороны, угрожая национальной безопасности. В частности, отсутствие должного количества грузовых вагонов, как предупреждают в ФРТУ, может привести к перерывам или перебоям в поставках стратегически важных материалов для оборонного сектора экономики.

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