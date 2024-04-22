“Укрзалізниця” відтермінувала списання 14,5 тисячі вантажних вагонів: як надовго

“Укрзалізниця” відкоригувала граничні строки експлуатації 14,4 тисяч вантажних вагонів приватної власності. Відповідні зміни відтермінують масове списання вагонів на пізніші терміни (з 2024-2028 на 2030-2035 роки). Про це з посиланням на перевізника повідомило галузеве видання Rail.insider.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після оприлюднення змін до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 647 “Про затвердження Порядку проведення комплексу діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій…” у січні 2024 року.

В оновленому документі йдеться, що терміни продовження строку експлуатації (служби) вантажних вагонів, зазначених у технічних рішеннях про продовження строків експлуатації (служби) вантажних вагонів, виданих спеціалізованими організаціями за результатами проведення комплексу діагностичних операцій вантажних вагонів до набрання чинності цим наказом, залишаються чинними.

Чому списання вагонів загрожує економіці та ЗСУ

Торік у грудні Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликала Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури взагалі скасувати свій наказ № 647, що дозволяє списувати вантажні залізничні вагони з перевищенням нормативного строку служби.

У ФРТУ зазначали, що цей документ категорично не підтримується усіма її членами, які вважають недоречними в нинішніх кризових для економіки умовах продовжувати дію нормативно-правових актів щодо обмеження строків експлуатації вагонів, що відслужили встановлений строк.

Транспортники вказали на зростання дефіциту вагонів, зокрема з початку повномасштабної війни Україна залишилася без близько 24 тисяч вагонів на непідконтрольній території, а робочий парк вантажних вагонів на мережі "Укрзалізниці" з лютого 2022 по листопад 2023 року скоротився зі 128 до 108 тисяч вагонів (на 16%).

У Федерації наголошували, що у підприємств немає можливості профінансувати заміщення необхідної кількості вагонів, а продовження дії порядку, встановленого наказом №647, призведе до додаткового списання до 2028 року ще близько 21 тисячі одиниць робочого парку вантажних вагонів.

Представники ФРТУ зауважували, що негативний ефект для української економіки від цього буде вимірюватися десятками мільярдів гривень. Крім того, дефіцит вагонів матиме потенційно серйозний вплив і на сектор оборони, загрожуючи національній безпеці. Зокрема, відсутність належної кількості вантажних вагонів, як попереджають у ФРТУ, може призвести до перерв чи перебоїв у постачаннях стратегічно важливих матеріалів для оборонного сектору економіки.

Фото: ua.depositphotos.com