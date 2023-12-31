Транспортники закликають унеможливити списання вантажних вагонів через вік: чому це загрожує економіці та ЗСУ

Федерація роботодавців транспорту України закликає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувати свій наказ, що дозволяє списувати вантажні залізничні вагони з перевищенням нормативного строку служби.

Як ідеться у повідомленні об'єднання, відповідне звернення воно направило міністру Олександру Кубракову. Йдеться про наказ №647 від 30 листопада 2021 року про затвердження порядку діагностичних, ремонтних та реєстраційних операцій, спрямованих на продовження установленого виробником строку експлуатації вантажних вагонів.

У ФРТУ зазначають, що цей документ категорично не підтримується усіма її членами, і вважають недоречними в нинішніх кризових для економіки умовах продовжувати дію нормативно-правових актів щодо обмеження строків експлуатації вагонів, що відслужили встановлений строк.

Дефіцит вагонів наростає

Транспортники вказують, що з початку війни Україна залишилася без близько 24 тисяч вагонів на непідконтрольній території, а робочий парк вантажних вагонів на мережі "Укрзалізниці" з лютого 2022 по листопад 2023 року скоротився зі 128 до 108 тисяч вагонів (на 16%), при цьому найбільш універсальний парк вантажних вагонів – напіввагонів - скоротився з 67 до 51 тисячі одиниць (на 23%).

Продовження ж дії порядку, встановленого наказом №647, призведе до додаткового списання до 2028 року ще близько 21 тисячі одиниць робочого парку вантажних вагонів (в тому числі близько 8 тисяч напіввагонів).

При цьому парку, що залишиться, буде недостатньо для забезпечення перевезень залізницею, а залучити вагони з інших країн з колією 1520 мм не вдасться (цей стандарт, нагадаємо, використовують лише країни колишнього СРСР та Монголія).

"Очевидно, що можливості закупити та виробити 45 тисяч вагонів (загальна кількість, що підпадає під списання) на 135 мільярдів гривень в умовах війни немає. Інвестиції в будівництво нових вагонів точно не є пріоритетним напрямком під час війни", - кажуть у ФРТУ.

Там пояснюють, що у підприємств наразі немає можливості профінансувати заміщення необхідної кількості вагонів, а ні про які інвестиції у підприємств зараз мова не йде, основною метою є "лиш би пройти цей складний час, не втратити трудові колективи та не збанкрутувати".

За даними федерації, в 2023 році тарифний вантажообіг очікується на рівні 90 мільярдів тонно-кілометрів, тоді як до війни у 2021 році цей показник був вдвічі більшим. Якщо ж буде успішно продовжуватися розблокування портів України, загальний обсяг перевезень може зрости 80%-90% від довоєнного рівня, що створить великий дефіцит на ринку вагонів.

У профільній федерації прогнозують, що значний дефіцит призведе до спекулятивного зростання цін на оренду вагонів та неможливості фізично перевезти вантажі, що потрібні економіці України та українській армії.

"Це неодмінно призведе до зриву відвантаження сировини та готової продукції, зменшення і так низьких обсягів виробництва та експорту підприємствами України в різних галузях, які тільки почали відновлювати виробництво завдяки частковому розблокуванню морських портів України. Як результат – скорочення ВВП, податкових та валютних надходжень, зростання безробіття", - йдеться у зверненні.

Загроза для армії

У ФРТУ наголошують, що негативний ефект для української економіки від цього буде вимірюватися десятками мільярдів гривень. Крім того, дефіцит вагонів матиме потенційно серйозний вплив і на сектор оборони, загрожуючи національній безпеці.

"Достатня кількість вагонів відіграє критичну роль у транспортуванні стратегічних матеріалів для фортифікаційних споруд, перевезення матеріалів для захисту енергетичних об’єктів та підтримки військових об’єктів", - кажуть в об'єднанні.

Зазначається, що забезпечення безпеки країни передбачає не лише наявність сучасного озброєння, але й ефективну інфраструктуру для його транспортування та використання, оскільки вагони виступають ключовим елементом логістичної підтримки, забезпечуючи перевезення важливих військових ресурсів та інших стратегічно важливих матеріалів.

Відповідно, відсутність належної кількості вантажних вагонів, як попереджають у ФРТУ, може призвести до перерв у цих постачаннях, і найбільш вразливими стають військові об’єкти, які залежать від регулярних поставок.

"Отже вирішення проблеми дефіциту вантажних вагонів шляхом скасування наказу №647 не лише підвищить ефективність логістичної системи, але й стане запорукою безперебійним поставкам стратегічно важливих матеріалів для оборонного сектору економіки, зміцнюючи таким чином обороноздатність країни та підвищуючи рівень національної безпеки", - роблять висновок у федерації.

На її думку, в поточній складній для держави ситуації необхідно фокусуватись на технічному стані вагонів, "а не відправляти на металобрухт технічно справні та придатні вагони", які вкрай необхідні економіці України та оборонному сектору.

"Світова практика теж показує, що в цивілізованому світі нема такого явища як списання технічно справних вагонів за віком. США орієнтуються на максимально можливе продовження строку корисного використання вагонів, а в Європі, як правило, не існує обмежень з експлуатації вагонів, базуючись на роках випуску – тобто якщо вагон в належному технічному стані, то немає жодних проблем з його використанням", - вказують у ФРТУ.

З огляду на це вона закликає відмовитися від адміністративних заходів щодо обмеження строків експлуатації вагонів на основі року випуску та натомість запровадити в якості критерію саме стан рухомого складу.

Зазначимо, що з підприємств залізничного транспорту до ФРТУ входить підпорядкований "Укрзалізниці" центр транспортного сервісу "Ліски", Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту, компанії "Лемтранс-Транзит", "Трансінвест Холдинг" та "Метінвест-Шіппінг".