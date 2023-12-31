Транспортники призывают отменить возможность списания грузовых вагонов из-за возраста: чем это грозит экономике и ВСУ

Федерация работодателей транспорта Украины призывает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры отменить свой приказ, позволяющий списывать грузовые железнодорожные вагоны после превышения нормативного срока службы.

Как говорится в сообщении объединения, соответствующее обращение оно направило министру Александру Кубракову. Речь идет о приказе №647 от 30 ноября 2021 об утверждении порядка диагностических, ремонтных и регистрационных операций, направленных на продление установленного производителем срока эксплуатации грузовых вагонов.

В ФРТУ отмечают, что этот документ категорически не поддерживается всеми ее членами, и считают неуместным в нынешних кризисных для экономики условиях продолжать действие нормативно-правовых актов по ограничению сроков эксплуатации вагонов, отслуживших установленный срок.

Дефицит вагонов нарастает

Транспортники указывают, что с начала войны Украина осталась без около 24 тысяч вагонов на неподконтрольной территории, а рабочий парк грузовых вагонов на сети "Укрзализныци" с февраля 2022 по ноябрь 2023 года сократился со 128 до 108 тысяч вагонов (на 16%), при этом наиболее универсальный парк грузовых вагонов – полувагонов – сократился с 67 до 51 тысячи единиц (на 23%).

Продление же действия порядка, установленного приказом №647, приведет к дополнительному списанию до 2028 года еще около 21 тысячи единиц рабочего парка грузовых вагонов (в том числе около 8 тысяч полувагонов).

При этом оставшегося парка будет недостаточно для обеспечения перевозок по железной дороге, а привлечь вагоны из других стран с колеей 1520 мм не удастся (этот стандарт, напомним, используют только страны бывшего СССР и Монголия).

"Очевидно, что возможности закупить и выработать 45 тысяч вагонов (общее количество, подпадающее под списание) на 135 миллиардов гривен в условиях войны нет. Инвестиции в строительство новых вагонов точно не являются приоритетным направлением во время войны", - говорят в ФРТУ.

Там объясняют, что у предприятий пока нет возможности профинансировать замещение необходимого количества вагонов и ни о каких инвестициях у предприятий сейчас речь не идет, а основной целью является "только бы пройти это сложное время, не потерять трудовые коллективы и не обанкротиться".

По данным федерации, в 2023 году тарифный грузооборот ожидается на уровне 90 миллиардов тонно-километров, тогда как до войны в 2021 году этот показатель был вдвое больше. Если же будет успешно продолжаться разблокирование портов Украины, общий объем перевозок может возрасти 80-90% от довоенного уровня, что создаст большой дефицит на рынке вагонов.

В профильной федерации прогнозируют, что значительный дефицит приведет к спекулятивному росту цен на аренду вагонов и невозможности физически перевезти грузы, необходимые экономике Украины и украинской армии.

"Это непременно приведет к срыву отгрузки сырья и готовой продукции, уменьшению и так низких объемов производства и экспорта предприятиями Украины в различных отраслях, которые только начали возобновлять производство благодаря частичному разблокированию морских портов Украины. Как результат – сокращение ВВП, налоговых и валютных поступлений, рост безработицы", - говорится в обращении.

Угроза для армии

В ФРТУ отмечают, что негативный эффект для украинской экономики от этого будет измеряться десятками миллиардов гривен. Кроме того, дефицит вагонов будет иметь потенциально серьезное влияние и на сектор обороны, угрожая национальной безопасности.

"Достаточное количество вагонов играет критическую роль в транспортировке стратегических материалов для фортификационных сооружений, перевозке материалов для защиты энергетических объектов и поддержке военных объектов", - говорят в объединении.

Отмечается, что обеспечение безопасности страны предполагает не только наличие современного вооружения, но и эффективную инфраструктуру для его транспортировки и использования, поскольку вагоны являются ключевым элементом логистической поддержки, обеспечивая перевозку важных военных ресурсов и других стратегически важных материалов.

Соответственно, отсутствие надлежащего количества грузовых вагонов, как предупреждают в ФРТУ, может привести к перебоям в этих поставках, и наиболее уязвимыми становятся военные объекты, зависящие от регулярных поставок.

"Так что решение проблемы дефицита грузовых вагонов путем отмены приказа №647 не только повысит эффективность логистической системы, но и станет залогом бесперебойных поставок стратегически важных материалов для оборонного сектора экономики, укрепляя таким образом обороноспособность страны и повышая уровень национальной безопасности", - заключают в федерации.

По ее мнению, в текущей сложной для государства ситуации необходимо фокусироваться на техническом состоянии вагонов, "а не отправлять на металлолом технически исправные и пригодные вагоны", крайне необходимые экономике Украины и оборонному сектору.

"Мировая практика тоже показывает, что в цивилизованном мире нет такого явления как списание технически исправных вагонов по возрасту. США ориентируются на максимально возможное продление срока полезного использования вагонов, а в Европе, как правило, не существует ограничений по эксплуатации вагонов на основании года выпуска - то есть, если вагон в надлежащем техническом состоянии, то нет никаких проблем с его использованием", - указывают в ФРТУ.

Учитывая это, она призывает отказаться от административных мер по ограничению сроков эксплуатации вагонов на основе года выпуска и ввести в качестве критерия именно состояние подвижного состава.

Отметим, что из предприятий железнодорожного транспорта в ФРТУ входит подчиненный "Укрзализныци" центр транспортного сервиса "Лиски", Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта, компании "Лемтранс-Транзит", "Трансинвест Холдинг" и "Метинвест-Шиппинг".