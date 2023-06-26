"Укрзализныця" анонсировала новый принцип договоров с грузоотправителями: без зависимости от ставок на вагоны

"Укрзализныця" разрабатывает индивидуальные продукты для грузоотправителей, которые будут основываться на предложении перевозок грузов как таковых, а не использовании вагонов УЗ для перевозок. Об этом рассказал в интервью изданию Rail.Insider член правления госкомпании Вячеслав Еремин.

"Мы смотрим на годовые показатели использования парка УЗ. И здесь у нас четкая задача удерживать нашу долю на рынке на уровне 30%. Для этого мы в кратчайшие сроки предложим несколько новых продуктов для бизнеса, где основой будет перевозка груза, а не предоставление вагона под загрузку. Это другой уровень отношений и ответственности", - сказал он.

По оценке Еремина, все попытки заключения долгосрочных контрактов на предоставление вагонов под погрузку по разным причинам были неудачными, а в "Укрзализныце" "устали от постоянных обвинений".

"Когда наш вагон не берут – говорят, что мы не гибкие, когда наш вагон дорогой – говорят, что мы спекулируем. Поэтому нужно менять философию перевозок, чтобы стоимость вагона перестала быть манипулятивной вещью. Мы пойдем в совсем другие продукты, индивидуальные. Начнем говорить с грузоотправителем на понятном ему языке", - отметил член правления УЗ.

По его словам, компания будет выставлять в рамках этих продуктов стоимость перевозки именно в расчете на тонну груза, "как это понятно и комфортно клиенту". Он также выступил за внедрение разных продуктов, подстроенных под интересы разных типов клиентов.

"У меня, как у перевозчика, должны быть продукты для всех участников рынка: грузоотправителя, грузополучателя, экспедитора, владельца вагона. Мы понимаем полностью свою клиентскую базу и стараемся сделать продукт одинаковый для всех в каждой категории. Определенные условия будут зависеть не от компании, а в первую очередь от того объема, который будет предложен нам", - сказал Еремин.

При этом он отметил, что конкретные показатели таких индивидуальных контрактов будут коммерческой тайной, но возможность использовать грузовые вагоны "Укрзализныци" на общих условиях останется.

"Мы спокойно сможем отчитываться перед акционером, у нас это будет внутренняя процедура, понятная и единая. В то же время останется спотовый сегмент, где каждый может выходить, как и раньше, брать вагон и ехать на общих условиях, не вступая с нами в долгие взаимоотношения", – рассказал представитель УЗ.

Он отметил, что новые продукты еще обсуждаются, но предположил, что "будем привязываться к какой-то формуле". Что касается сроков таких контрактов, Еремин отметил, что, возможно, они будут заключаться на месяц.

"По долгосрочным контрактам: я сейчас не знаю ни одного клиента, кроме нескольких, которые готовы подписывать договоры на год. Поэтому мы сейчас обсуждаем эти продукты как внутри компании, так и с определенными игроками. Мы хотим в пилотном проекте их реализовать, подписать и таким образом, пойти как индикатор с рынка. А на "Прозорро" мы будем выходить только тогда, когда спрос будет превышать предложение", – сказал он.

По словам члена правления УЗ, последнее необходимо, чтобы "отходить от обвинений в неправомерном распределении". При этом Еремин выразил готовность к обвинениям в адрес госкомпании в монополизации рынка.

Кроме того, он спрогнозировал, что такие действия государственной железной дороги заставят экспедиторские компании если не уйти с рынка, то по крайней мере "повысить свой класс", хотя сейчас, "если посмотреть качество продвижения вагонов, то частный вагон едет лучше вагона УЗ".

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