"Укрзалізниця" анонсувала новий принцип угод з вантажовідправниками: без залежності від ставок на вагони

"Укрзалізниця" розробляє індивідуальні продукти для вантажовідправників, які грунтуватимуться на пропозиції перевезення вантажів як таких, а не використанні вагонів УЗ для перевезень. Про це повідомив в інтерв’ю виданню Rail.Insider член правління держкомпанії Вячеслав Єрьомін.

"Ми дивимося на річні показники використання парку УЗ. І тут у нас чітке завдання утримувати нашу частину на ринку на рівні 30%. Для цього ми в найкоротший термін запропонуємо декілька нових продуктів для бізнесу, де основою буде перевезення вантажу, а не надання вагона під завантаження. Це інший рівень відносин та відповідальності", - сказав він.

За оцінкою Єрьоміна, усі спроби довготривалих контрактів з надання вагонів під навантаження з різних причин були невдалими, а в "Укрзалізниці" "втомилися від постійних звинувачень".

"Коли наш вагон не беруть - кажуть, що ми не гнучкі, коли наш вагон дорогий - кажуть, що ми спекулюємо. Тому потрібно змінювати філософію перевезень, щоб вартість вагона перестала бути маніпулятивною річчю. Ми підемо в зовсім інші продукти, індивідуальні. Почнемо говорити з вантажовідправником зрозумілою йому мовою", - зазначив член правління УЗ.

За його словами, компанія буде виставляти в рамках цих продуктів вартість перевезення саме з розрахунку на тонну вантажу, "як це зрозуміло та комфортно клієнту". Він також виступив за запровадження різних продуктів, підлаштованих під інтереси різних типів клієнтів.

"У мене, як у перевізника, повинні бути продукти для всіх учасників ринку: вантажовідправника, вантажоодержувача, експедитора, власника вагона. Ми розуміємо повністю свою клієнтську базу й намагаємося зробити продукт, однаковий для всіх у кожній категорії. Певні умови будуть залежати не від компанії, а насамперед від того обсягу, який буде запропоновано нам", - сказав Єрьомін.

При цьому він вказав, що конкретні показники таких індивідуальних контрактів будуть комерційною таємницею, але можливість використовувати вантажні вагони "Укрзалізниці" на загальних умовах залишиться.

"Ми спокійно зможемо звітувати перед акціонером, у нас це буде внутрішня процедура, зрозуміла та єдина. Водночас лишиться спотовий сегмент, де кожен може виходити, як було і раніше, брати вагон та їхати на загальних умовах, не вступаючи з нами в довгі взаємовідносини", - розповів представник УЗ.

Він зазначив, що нові продукти ще обговорюються, але припустив, що "будемо прив’язуватися до якоїсь формули". Стосовно термінів таких контрактів Єрьомін зазначив, що, можливо, вони будуть укладатися на місяць.

"Щодо довгострокових контрактів, я зараз не знаю жодного клієнта, крім декількох, які готові підписувати договори на рік. Тому ми наразі обговорюємо ці продукти як всередині компанії, так і з певними гравцями. Ми хочемо у пілотному проєкті їх реалізувати, підписати та, таким чином, піти як індикатор з ринку. А на "Прозорро" ми будемо виходити тільки тоді, коли попит перевищуватиме пропозицію", - сказав він.

За словами члена правління УЗ, останнє необхідно, аби "відходити від звинувачень у неправомірному розподілі". При цьому Єрьомін висловив готовність і до звинувачень на адресу держкомпанії у монополізації ринку.

Крім того, він спрогнозував, що такі дії державної залізниці змусять експедиторські компанії якщо не піти з ринку, то принаймні "підвищити свій клас", хоча зараз, "якщо подивитися якість просування вагонів, то приватний вагон їде краще за вагон УЗ".

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