В червні “Укрзалізниця” збільшила обсяг вантажоперевезень на 45%

За два тижні червня 2023 року “Укрзалізниця” збільшила вантажні перевезення на 45,7% у порівнянні з червнем 2022 року і на 12% у порівнянні з травнем цього року. Середньодобове навантаження протягом цього періоду зросло на 26,2% порівняно з червнем 2022 року і становить 390,4 тисяч тонн.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Внутрішні перевезення зросли на 47% у порівнянні до аналогічного періоду 2022 року та на 8,3% до травня поточного року і зараз становлять 3,715 млн тонн. Обсяг експорту зріс на 50,8% порівняно з червнем 2022 року та на 19,5% до травня 2023 року — до 2,191 млн тонн відповідно.

"Завдяки кропіткій роботі бізнесу, наших фахівців, розблокуванню "зернового коридору", пожвавленню перевезень у напрямку західних кордонів фіксуємо ріст вантажних перевезень за першу половину червня майже на половину. Ці цифри дають нам можливість наблизитись до беззбитковості в 2023 році", — констатував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Серед вантажів найбільш популярними за обсягами є будівельні матеріали, кам'яне вугілля, зерно та продукти його переробки, а також марганцева і залізна руда.

У період з 1 по 15 червня 2023 року перевезення зернових вантажів зросли на 71,2% порівняно з аналогічним періодом 2022 року та на 24% порівняно з травнем поточного року і становили 1,106 мільйона тонн. Зокрема, експорт зернових склав 849,9 тисяч тонн, що в 2,3 рази більше, ніж у період з 1 по 15 червня 2022 року, і на 54,3% більше, ніж в травні поточного року.

За звітний період перевезення мінбудматеріалів "Укрзалізницею" зросло вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2022 року, а також на 24% у порівнянні з періодом з 1 по 15 травня цього року.

Перевезення кам'яного вугілля збільшилися на 29,2% та 7,2% відповідно, досягнувши 1,136 мільйони тонн. Перевезення залізної та марганцевої руди зросли на 12,8% та 2% відповідно, досягнувши 1 мільйона тонн.

Нагадаємо, в травні “Укрзалізниця” збільшила обсяг вантажоперевезень майже на 20%.

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