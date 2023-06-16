В июне "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок на 45%

За две недели июня 2023 года Укрзализныця увеличила грузовые перевозки на 45,7% по сравнению с июнем 2022 года и на 12% по сравнению с маем этого года. Среднесуточная нагрузка за этот период выросла на 26,2% по сравнению с июнем 2022 года и составила 390,4 тысячи тонн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Внутренние перевозки выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 8,3% к маю текущего года и сейчас составляют 3,715 млн тонн. Объем экспорта вырос на 50,8% по сравнению с июнем 2022 года и на 19,5% к маю 2023 года - до 2,191 млн. тонн соответственно.

"Благодаря кропотливой работе бизнеса, наших специалистов, разблокированию "зернового коридора", оживлению перевозок в направлении западных границ фиксируем рост грузовых перевозок за первую половину июня почти на половину. Эти цифры дают нам возможность приблизиться к безубыточности в 2023 году", - констатировал АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Среди грузов наиболее популярны по объемам строительные материалы, каменный уголь, зерно и продукты его переработки, а также марганцевая и железная руда.

В период с 1 по 15 июня 2023 года перевозка зерновых грузов выросла на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 24% по сравнению с маем текущего года и составила 1,106 миллиона тонн. В частности, экспорт зерновых составил 849,9 тысячи тонн, что в 2,3 раза больше, чем в период с 1 по 15 июня 2022 года, и на 54,3% больше, чем в мае текущего года.

За отчетный период перевозка минстройматериалов "Укрзализныцей" выросла вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а также на 24% по сравнению с периодом с 1 по 15 мая этого года.

Перевозки каменного угля увеличились на 29,2% и 7,2% соответственно, достигнув 1,136 миллиона тонн. Перевозки железной и марганцевой руды выросли на 12,8% и 2% соответственно, достигнув 1 миллиона тонн.

Напомним, в мае "Укрзализныця" увеличила объем грузоперевозок почти на 20%.

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