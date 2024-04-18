У 2024 році "Укрзалізниця" відремонтує майже 1200 км колій

На залізниці стартував сезон ремонтно-колійних робіт, який дозволить оновити інфраструктуру на дільницях з інтенсивним рухом поїздів. До кінця 2024 року залізничники планують відремонтувати понад 1195 км колій та 1073 комплекти стрілочних переводів.

Про це йдеться в пресрелізі "Укрзалізниці".

Там повідомляють, що капітальний ремонт буде виконано на 386 км колій, а ще 810 км колій оновлять середнім ремонтом. Ремонтно-колійні роботи будуть розгорнуті на дільницях з інтенсивним рухом поїздів, які мають високий рівень зношеності.

"Упродовж року до ремонтних робіт залізничники планують задіяти 310 одиниць колійної техніки та 2640 одиниць спеціального рухомого складу на базі вантажних вагонів. Окрім цього, у 2024 році колійники планують відновити 5 штучних споруд, які були пошкоджені внаслідок бойових дій", - йдеться в пресрелізі.

В УЗ зазначають, що метою кожного ремонту є гарантування безпечного та стабільного руху поїздів.

При цьому ремонтні роботи не впливатимуть на ритмічність пасажирських перевезень. "Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські рейси, не надаючи альтернативи: компанія буде пропонувати об'їзні та пересадкові маршрути або ж посилювати альтернативні сполучення.

Крім ремонту колій, "Укрзалізниця" цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. Оновити збираються ще й вагони для перевезення дипломатичних делегацій.

Нагадаємо, 11 квітня на Закарпатті розпочалося будівництво європейської колії Чоп-Ужгород. Це дасть можливість запустити пряме залізничне сполучення між Ужгородом та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Про те, що в Україні потрібно будувати європейську колію для інтеграції до європейської системи, розповідав міністр інфраструктури України Олександр Кубраков ще у травні 2022 року.