"Укрзалізниця" анонсувала запуск "сімейних вагонів"

АТ "Укрзалізниця" у партнерстві з UNICEF має намір запустити проєкт "сімейні вагони" для пасажирських перевезень в середині країни.

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Про це розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, поки що таких вагонів планується шість.

"Сімейні вагони" будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", – сказав Лященко.

Він додав, що проєкт має бути реалізовано до кінця цього року.

Лященко зазначив, що концепцію "сімейних вагонів" розробила "Укрзалізниця" а UNICEF займеться фінансуванням проєкту та переобладнанням вагонів.

Додамо, що "Укрзалізниця" затвердила виділення понад 2,7 мільярдів гривень у 2024 році на розвиток пасажирського господарства та покращення клієнтського сервісу. З цієї суми планується витратити 695 мільйонів гривень на матеріали, 1,05 мільярда гривень - на запчастини, 417 мільйонів - на обладнання.

Тендери на нові вагони

У грудні "Укрзалізниця" замовила в Крюківського вагонобудівного заводу 22 нові пасажирські вагони на 980,45 млн грн, які має бути поставлено до 30 червня 2026 року. З них 11 купейних та три СВ.

Згідно з проєктом, вагони будуть обладнані:

кондиціонерами;

вакуумними туалетами;

пеленальними столиками;

керованим освітленням;

розетками та USB-портами;

кавомашинами;

системами відеоспостереження.

В жовтні стало відомо, що УЗ отримає 44 вагони за 1,95 млрд грн. Як і у випадку з новим замовленням, фінансування виділяється з державного бюджету. У рамках цього договору буде виготовлено 20 купейних вагонів, 12 вагонів СВ, девʼять плацкартних вагонів та три вагони, призначені для перевезення пасажирів із інвалідністю.