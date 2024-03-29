Поїзд Рава-Руська – Варшава оновлять німецькими вагонами

Польський оператор SKP, який є партнером Укрзалізниці придбав вживані вагони першого класу у німецької компанії Deutsche Bahn. Ці вагони замінять старі на маршруті Рава-Руська – Варшава.

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Про це повідомило профільне видання Rynek Kolejowy.

Згідно з повідомленням, вагони знаходяться в хорошому стані і можуть працювати в міжнародних перевезеннях, рухаючись зі швидкістю до 200 км/год.

"За нашою інформацією, найпізніше у травні вагони почнуть курсувати в складі поїзду Варшава – Рава Руська (з пересадкою до Львова), які зараз експлуатує SKPL з поїздами SN84", - підтверджує президент SKPL Томаш Страпагель.

Причиною заміни вагонів він назвав збільшення пасажиропотоку.

Зазначено, що п'ять із 20 придбаних у Deutsche Bahn вживаних вагонів першого класу R109 після ремонту на німецьких заводах уже прямують на базу SKPL у Загуж.

"Це означає не тільки більше місць, а й значне поліпшення комфорту, на що скаржилися деякі пасажири", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, перший поїзд сполученням "Варшава – Рава-Руська" вирушив у рейс зі столиці Польщі 14 жовтня. Інформація про те, що SKPL запустить рейси з Варшави до Рави-Руської з'явилася ще з 1 червня.

Тривалість поїздки з Польщі складає 6,5 годин, з України – 7,5 годин. На маршруті задіяний дизель-поїзд компанії SKPL.

"Укрзалізниця" вказувала, що поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.