Поезд Рава-Русская – Варшава обновят немецкими вагонами

Польский оператор SKP, являющийся партнером Укрзализныци, приобрел подержанные вагоны первого класса у немецкой компании Deutsche Bahn. Эти вагоны заменят старые на маршруте Рава-Русская – Варшава.

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Об этом сообщило профильное издание Rynek Kolejowy.

Согласно сообщению, вагоны находятся в хорошем состоянии и могут работать в международных перевозках, двигаясь со скоростью до 200 км/ч.

"По нашей информации, самое позднее в мае вагоны начнут курсировать в составе поезда Варшава - Рава Русская (с пересадкой во Львов), которые сейчас эксплуатирует SKPL с поездами SN84", - подтверждает президент SKPL Томаш Страпагель.

Причиной замены вагонов он назвал увеличение пассажиропотока.

Отмечено, что пять из 20 купленных у Deutsche Bahn вагонов первого класса R109 после ремонта на немецких заводах уже направляются на базу SKPL в Загуж.

"Это означает не только больше мест, но и значительное улучшение комфорта, на что жаловались некоторые пассажиры", – говорится в сообщении.

Напомним, первый поезд сообщением "Варшава - Рава-Русская" отправился в рейс из столицы Польши 14 октября. Информация о том, что SKPL запустить рейсы из Варшавы в Рави-Русскую появилась еще с 1 июня.

Продолжительность поездки из Польши составляет 6,5 часов, из Украины – 7,5 часов. На маршруте задействован дизель-поезд компании SKPL.

"Укрзализныця" указывала, что поезд сможет ежедневно обеспечить перевозку почти 500 пассажиров в оба направления. На станции Рава-Русская будет организована удобная пересадка на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.