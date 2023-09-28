"Укрзализныця" соединит поезд по евроколее Варшава — Рава-Русская с пригородом Львова: каковы дальнейшие планы

В октябре планируется запустить железнодорожное сообщение Варшава — Рава-Русская — Брюховичи, которое будет включать, таким образом, не только анонсированный польский поезд компании SKPL в украинский пограничный город, но и его сообщение с пригородом Львова поездом "Укрзализныци".

Об этом сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава правления УЗ Евгений Лященко. При этом он констатировал, что для запуска полноценного маршрута Львов – Варшава необходимо будет перешить весь участок Рава-Русская – Брюховичи (а это 54 км) на путь шириной 1435 мм.

Глава госкомпании отметил, что нынешний проект будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией на пассажирском направлении украинской железной дороги. УЗ как заказчик услуг будет платить SKPL за перевозку пассажиров подвижным составом последней, при этом средства от продажи билетов будет получать УЗ.

"RegioJet к тому времени еще не успеет запуститься. Они начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. Однако это также произойдет до конца 2023 года. Из RegioJet у нас сейчас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", – сообщил также Лященко.

По его словам, RegioJet работает по другой модели, а именно будет полностью покрывать операционные расходы, а модель распределения прибыли от продажи билетов с УЗ пока еще обсуждается, в частности, недавно состоялась встреча с владельцем компании Радимом Янчурой.

По словам главы "Укрзализныци", она также хочет развивать еще один маршрут, который должен проходить по будущей евроколее: Мостиска - Скнилов (Львов), что позволит дальнейшее превращение Львова в европейский железнодорожный хаб, хотя и без соединения между указанными линиями.

"В этой конфигурации железнодорожный узел Львов уже можно рассматривать как отдельный проект, как хаб, который будет иметь соединение с европейскими коридорами. Завести новые пути 1435 мм на вокзал — это малореально. Поэтому будем подавать отдельный проект Львовского транспортного узла, на который будет сходиться как большое количество европейских пассажирских маршрутов, так и значительный объем грузовых перевозок", - отметил Лященко.

Он добавил, что также обсуждается "подача проектов по направлению Ягодин – Ковель как этапа в развитии маршрута Варшава – Киев" и проекты развития сообщения по европутям с Румынией со стороны Черновцов.

Что с разрешением на курсирование украинских вагонов Польшей

Относительно получения от Польши разрешения на использование на ее территории украинских вагонов (они имеют нестандартные для Европы габариты), Лященко заявил, что УЗ до сих пор не получила технических выводов от польской стороны.

Он напомнил, что уже прошло более пяти месяцев, как состоялся тестовый заезд в Польшу 14 стандартных пассажирских вагонов габарита 1-ВМ, которые в Ягодине были переставлены на евротележки для путей 1435 мм. По словам руководителя "Укрзализныци", украинская сторона "напоминает об этом вопросе на всех уровнях, на всех протокольных встречах, подключает Министерство иностранных дел".

Также он отметил, что Польша пока не выразила четкого согласия или несогласия относительно продолжении функционирования недавно запущенного дополнительного поезда Киев - Хелм. По его словам, УЗ "зафиксировала на всех уровнях", что хотела бы его оставить, потому что этот маршрут стал для большинства пассажиров даже более приемлемым и удобным хабом благодаря курсированию там более новых и качественных вагонов, чем поезд Киев – Варшава.