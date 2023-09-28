"Укрзалізниця" поєднає поїзд євроколією Варшава — Рава-Руська з передмістям Львова: які подальші плани

У жовтні планується запустити залізничне сполучення Варшава — Рава-Руська — Брюховичі, що включатиме, таким чином, не тільки анонсований польський поїзд компанії SKPL до українського прикордонного міста, а й його сполучення з передмістям Львова поїздом "Укрзалізниці".

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова правління УЗ Євген Лященко. При цьому він констатував, що для запуску повноцінного маршруту Львів - Варшава необхідно буде перешити всю ділянку Рава-Руська - Брюховичі (а це 54 км) на колію шириною 1435 мм.

Голова держкомпанії вказав, що нинішній проект буде першим досвідом співпраці з європейською компанією на пасажирському напрямку на українській залізниці. УЗ як замовник послуг буде платити SKPL за перевезення пасажирів рухомим складом останньої, при цьому кошти кошти від продажу квитків отримуватиме УЗ.

"RegioJet до того часу ще не встигне запуститись. Вони почнуть виконувати рейси Чоп - Прага десь з листопада. Проте це також відбудеться до кінця 2023 року. З RegioJet у нас зараз два проєкти на виході: рейси Чоп - Прага та Перемишль - Берлін - Ганновер", - повідомив також Лященко.

За його словами, RegioJet працює за іншою моделлю, а саме буде повністю покривати операційні витрати, а модель розподілу прибутку від продажу квитків з УЗ наразі ще обговорюється, зокрема нещодавно відбулася зустріч із власником компанії Радімом Янчуром.

Зі слів очільника "Укрзалізниці", вона також хоче розвивати ще один маршрут, що має пролягати майбутньою євроколією: Мостиська - Скнилів (Львів), що дозволить подальше перетворення Львова на європейський залізничний хаб, хоч і без поєднання між вказаними лініями.

"В цій конфігурації залізничний вузол Львів уже можна розглядати як окремий проєкт, як хаб, який буде мати з’єднання з європейськими коридорами. Завести нові колії 1435 мм напряму на вокзал — це малореально. Тому подаватимемо окремий проєкт Львівського транспортного вузла, на який буде сходитись як велика кількість європейських пасажирських маршрутів, так і значний обсяг вантажних перевезень", — зазначив Лященко.

Він додав, що також обговорюється "подача проєктів щодо напрямку Ягодин - Ковель як етапу в розвитку маршруту Варшава - Київ" та проєкти розвитку сполучення євроколією з Румунією з боку Чернівців.

Що з дозволом на курсування українських вагонів Польщею

Стосовно отримання від Польщі дозволу на використання на її території українських вагонів (вони мають нестандартні для Європи габарити) Лященко заявив, що УЗ досі не отримала технічних висновків від польської сторони.

Він нагадав, що вже пройшло більше п'яти місяців як відбувся тестовий заїзд до Польщі 14 стандартних пасажирських вагонів габариту 1-ВМ, які в Ягодині були переставлені на євровізки для колій 1435 мм. За словами керівника "Укрзалізниці", українська сторона "нагадує про це питання на всіх рівнях, на всіх протокольних зустрічах, підключає Міністерство закордонних справ".

Також він зазначив, що Польша поки не висловила чіткої згоди чи незгоди щодо продовження функціонування нещодавно запущеного додаткового потягу Київ - Хелм. За його словами, УЗ "зафіксувала на всіх рівнях", що хотіла б його лишити, бо цей маршрут став для більшості пасажирів навіть більш прийнятним і зручним хабом завдяки курсуванню там новіших і якісніших вагонів, ніж потяг Київ - Варшава.