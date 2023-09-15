"Укрзалізниця" запустила продаж електронних квитків на поїзди з Мукачева до Словаччини

"Укрзалізниця" відтепер продаватиме квитки на поїзди сполученням Мукачево - Кошице через свій мобільний застосунок та сайт booking.uz.gov.ua. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії. До цього, нагадаємо, такі квитки продавалися й поверталися лише через міжнародні каси.

"Продаж електронних проїзних документів реалізовано завдяки тісній співпраці з колегами зі словацьких залізниць. Ми продовжуємо аналізувати пасажиропотік, і у разі його зростання спільно збільшуватимемо пропозицію місць, як ми це нещодавно практикували (з 25 серпня до 12 вересня)", - повідомив український перевізник.

Вартість проїзду за маршрутом Мукачево - Кошице наразі незмінна й становить 412 гривень за подорож у другому класі. Зазначимо, що поїзд обслуговується саме словацькою залізницею і використовує лише колії європейської ширини, що на території Україн на цьому напрямку доходять до Мукачева. Таким чином, наразі це єдиний маршрут саме іноземного формування, квитки на який можна купити через інтернет-ресурси УЗ.

Щодня з платформи "Західна" станції Мукачево (10 хвилин пішки від вокзалу) відправляються два поїзди у напрямку Словаччини: №961 Мукачево – Кошице з відправленням о 14:48, стоянкою в Чопі 16:13-16:50 та прибуттям у Кошице о 18:17, а також №963 з відправленняс о 18:16, стоянкою в Чопі 19:26-20:06 та прибуттям у Кошице о 21:33.

На станції Кошице можна здійснити пересадки на нічний поїзд R614 "Zemplin" до Братислави (відправляється о 23:45, прибуває до столиці Словаччини о 5:33), а також на нічний поїзд EN442 "Slovakia" до Праги (відправляється о 22:08 та прибуває до столиці Чехії о 7:38).

У зворотному напрямку поїзд №960 Кошице – Мукачево відправляється щоденно о 08:46, в Чопі стоїть з 12:00 до 12:40, а до Мукачева прибуває о 14:00. Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щоденно об 11:46, в Чопі стоїть з 14:51 до 15:32, а до Мукачева прибуває о 16:53.

Дістатися станції Кошице з Братислави для пересадки на рейси до Мукачева можна денним поїздом IC 521, що відправляється щодня зі словацької столиці о 6:22 та прибуває у Кошице об 11:04 (тобто на пересадку є 42 хвилини).

В свою чергу, з Праги туди можна дістатися нічним поїздом EN 443 "Slovakia", що відправляється щодня з чеської столиці о 22:13 та прибуває у Кошице о 8:33 (в цьому випадку на пересадку буде лише 13 хвилин).