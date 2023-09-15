"Укрзализныця" запустила продажу электронных билетов на поезда из Мукачево в Словакию

"Укрзализныця" теперь будет продавать билеты на поезда сообщением Мукачево - Кошице через свое мобильное приложение и сайт booking.uz.gov.ua. Об этом говорится в сообщении госкомпании. До этого, напомним, такие билеты продавались и возвращались только через международные кассы.

"Продажа электронных проездных документов реализована благодаря тесному сотрудничеству с коллегами по словацким железным дорогам. Мы продолжаем анализировать пассажиропоток, и в случае его роста будем совместно увеличивать предложение мест, как мы это недавно практиковали (с 25 августа по 12 сентября)", - сообщил украинский перевозчик.

Стоимость проезда по маршруту Мукачево – Кошице неизменна и составляет 412 гривен за поездку во втором классе. Отметим, что поезд обслуживается именно словацкой железной дорогой и использует только пути европейской ширины, которые на территории Украины на этом направлении доходят до Мукачево. Таким образом, сейчас это единственный маршрут именно иностранного формирования, билеты на который можно купить через интернет-ресурсы УЗ.

Ежедневно с платформы "Западная" станции Мукачево (10 минут пешком от вокзала) отправляются два поезда в направлении Словакии: №961 Мукачево – Кошице с отправлением в 14:48, стоянкой в Чопе 16:13-16:50 и прибытием в Кошице в 18:17, а также №963 с отправлением в 18:16, стоянкой в Чопе 19:26-20:06 и прибытием в Кошице в 21:33.

На станции Кошице можно осуществить пересадки на ночной поезд R614 "Zemplin" в Братиславу (отправляется в 23:45, прибывает в столицу Словакии в 5:33), а также на ночной поезд EN442 "Slovakia" в Прагу (отправляется в 22:08 и прибывает в столицу Чехии в 7:38).

В обратном направлении поезд №960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 08:46, в Чопе стоит с 12:00 до 12:40, а в Мукачево прибывает в 14:00. Поезд №962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 11:46, в Чопе стоит с 14:51 до 15:32, а в Мукачево прибывает в 16:53.

Добраться до станции Кошице из Братиславы для пересадки на рейсы в Мукачево можно дневным поездом IC 521, который отправляется ежедневно из словацкой столицы в 6:22 и прибывает в Кошице в 11:04 (то есть на пересадку имеется 42 минуты).

В свою очередь, из Праги туда можно добраться на ночном поезде EN 443 "Slovakia", который отправляется ежедневно из чешской столицы в 22:13 и прибывает в Кошице в 8:33 (в этом случае на пересадку будет всего 13 минут).