Із Варшави до Рави-Руської курсуватимуть дизель-поїзди: перший вирушить 14 жовтня

Перший поїзд сполученням "Варшава – Рава-Руська" вирушить у рейс зі столиці Польщі 14 жовтня. Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій" із посиланням на дані польської залізничної компанії PKP.

Зазначається, що з вокзалу Варшава-Східна потяг відправлятиметься о 21:45, прибуття на станцію Рава-Руська на Львівщині буде о 05:15. Він слідуватиме через станцію Люблін-Головний.

У зворотному напрямку поїзд вирушить у перший рейс 15 жовтня. Відправлення відбуватиметься об 11:00, прибуття у Варшаву – о 17:29.

Тривалість поїздки з Польщі складатиме 6,5 годин, з України – 7,5 годин. На маршруті буде задіяний дизель-поїзд компанії SKPL.

Поїзд Варшава – Рава-Руська: хронологія запуску

Навесні Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляло, що SKPL запустить рейси з Варшави до Рави-Руської з 1 червня.

У відомстві зауважували, що ці поїзди мають стати ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому й допомогти розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Пізніше SKPL зазначила, що отримала дозвіл на можливість виконання рейсів за маршрутом, однак заходи організаційно-правового характеру ще тривали, тому запуск нового сполучення анонсували щонайменше на осінь.

Своєю чергою "Укрзалізниця" вказувала, що поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.