Польща та Україна створять спільний військово-медичний центр

Україна і Польща планують створити значущий військово-медичний центр, спрямований на обмін досвідом і надання важливої практичної допомоги в умовах військових конфліктів.

Про це повідомив директор Військово-медичного інституту у Варшаві, генерал Гжегож Гелерак, в інтерв'ю Укрінформ.

За словами польського генерала, ідея створення великого військово-медичного центру була ухвалена під час зустрічі представників ЗС України і Польщі, зокрема, керівників медичних служб обох країн, яка відбулася у травні цього року в Києві. На тій зустрічі був розроблений графік і план співпраці між обома країнами.

Гелерак підкреслив, що співпраця буде базуватися на зборі та аналізі інформації про санітарні втрати, що виникають під час військових дій в Україні.

“З іншого боку, ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби”,- підкреслив директор Військово-медичного інституту у Варшаві.

За його словами, наразі реалізація цього проєкту перебуває на етапі розгляду і в Польщі розраховують, що протягом кількох наступних тижнів почнеться його реалізація. При цьому, Польща готова надавати медичну допомогу Україні на кількох різних напрямках.

“По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері”,- наголосив польський військовий медик.

Польський генерал наголосив на високому рівні знань польських медиків у сфері протидії посттравматичному стресовому розладу (ПТСР), отриманих завдяки вивченню досвіду військових з Польщі, які служили в Іраку та Афганістані. Зазначивши, що цей досвід є на вищому рівні, він відзначив, що польські медики активно діляться цим знанням з українськими колегами починаючи з 2014 року і мають намір продовжувати цю співпрацю.

Гелерак також зазначив, що протягом цього періоду близько 10 груп українських лікарів пройшли тренінги в Військово-медичному інституті у Варшаві щодо протидії ПТСР. Крім того, тренінги з польськими фахівцями проводилися і в Україні, зокрема в Рівному.

Він також додав, що Польща розуміє, що у разі потенційної агресії може стикнутися з схожими викликами, і тому бажає використовувати український досвід для внесення змін до своєї військової доктрини.

“Це вже не системи, спрямовані не евакуацію поранених упродовж багатьох годин, а надання допомоги близько лінії фронту, гарантування кваліфікованої лікарської допомоги якомога швидше. Для нас це абсолютно новий досвід, зокрема, як готувати пункти медичної допомоги, беручи до уваги український досвід, що ці пункти часто є цілями атак з боку Росії”, - констатував Гелерак.

Наразі багато українських військових лікується у Польщі, а біженці, які вимушено перебувають у країні через російську військову агресію, мають доступ до медицини на рівні з її громадянами.

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