Польша и Украина создадут совместный военно-медицинский центр

Украина и Польша планируют создать значимый военно-медицинский центр, направленный на обмен опытом и оказание важной практической помощи в условиях военных конфликтов.

Об этом сообщил директор Военно-медицинского института в Варшаве, генерал Гжегож Геллерак, в интервью Укринформу.

По словам польского генерала, идея создания крупного военно-медицинского центра была принята во время встречи представителей ВС Украины и Польши, в частности руководителей медицинских служб обеих стран, которая состоялась в мае этого года в Киеве. На этой встрече был разработан график и план сотрудничества между двумя странами.

Гелерак подчеркнул, что сотрудничество будет базироваться на сборе и анализе информации о санитарных потерях, возникающих во время военных действий в Украине.

“С другой стороны, мы предоставим доступ к нашим знаниям и возможностям, которые мы имеем благодаря реализации ряда исследовательских проектов, касающихся, например, автономных платформ эвакуации раненых, методов и способов лечения различного рода ранений на поле боя, в частности ожогов. Мы готовы сотрудничать, чтобы на основе украинского и польского опыта и возможностей в перспективе ближайших 3-5 лет мы вместе создали большой хаб военно-медицинской службы", - подчеркнул директор Военно-медицинского института в Варшаве.

По его словам, реализация этого проекта находится на этапе рассмотрения и в Польше. рассчитывают, что течение несколько следующих недель начнется его реализация. При этом Польша готова оказывать медицинскую помощь Украине на нескольких разных направлениях.

“Во-первых, мы хотим лечить раненых украинских военных, особенно в отраслях медицины, которые для Украины сейчас сложны. К примеру, челюстно-лицевая хирургия для вас сегодня является значительным вызовом. Параллельно с лечением украинских военных мы хотим обучать ваш персонал, чтобы вы становились автономными в этой сфере”, - подчеркнул польский военный медик.

Польский генерал отметил высокий уровень знаний польских медиков в области противодействия посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), полученным благодаря изучению опыта военных из Польши, служивших в Ираке и Афганистане. Отметив, что этот опыт на высшем уровне, он отметил, что польские медики активно делятся этим знанием с украинскими коллегами начиная с 2014 года и намерены продолжать это сотрудничество.

Гелерак также отметил, что в течение этого периода около 10 групп украинских врачей прошли тренинги в Военно-медицинском институте в Варшаве по противодействию ПТСР. Кроме того, тренинги с польскими специалистами проводились и в Украине, в частности, в Ровно.

Он также добавил, что Польша понимает, что в случае потенциальной агрессии может столкнуться с похожими вызовами, и поэтому хочет использовать украинский опыт для внесения изменений в свою военную доктрину.

“Это уже не системы, направленные не на эвакуацию раненых на протяжении многих часов, а на оказание помощи около линии фронта, гарантирование квалифицированной врачебной помощи как можно скорее. Для нас это совершенно новый опыт, в частности, как готовить пункты медицинской помощи, учитывая украинский опыт, что эти пункты часто являются целями атак со стороны России”, - констатировал Гелерак.

Сейчас многие украинские военные лечатся в Польше, а беженцы, вынужденно находящиеся в стране из-за российской военной агрессии, имеют доступ к медицине на уровне с ее гражданами.

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