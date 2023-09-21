Дуда рассказал, когда встретится с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда готов встретиться с украинским коллегой тогда, как только у него будет такая возможность. Однако встреча состоится за закрытыми дверями.

Об этом он заявил в интервью TVN24 .

"Как только будет возможность, я обязательно буду с ним разговаривать, но мы точно не будем говорить перед камерами. Мы будем разговаривать так, как много раз говорили — с глазу на глаз, как разговаривают друг с другом два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации", — сказал Дуда.

На вопрос польского журналиста, считает ли он дальше Зеленского своим другом, Дуда ответил: "Конечно".

Польский президент также прокомментировал слова Зеленского относительно того, что некоторые страны "лишь притворяются солидарностью" и работают в пользу России.

"Он не упоминал о Польше, но мне в тот момент, конечно, стало жаль, это было так несправедливо то, что он говорил. Но чем больше проходит время эти эмоции для меня утихают (…) но я был озлоблен", - подчеркнул он. .

Дуда отметил, что в данной ситуации не стоит поднимать градус напряжения, поскольку случившееся – это спор, который касается определенной небольшой части украино-польских отношений и не следует позволять данному факту повлиять на них, потому что другие получат от этого пользу.

Почему ухудшились отношения между Зеленским и Дудой

Первым тревожным звоночком в данной ситуации стало то, что Польша наиболее жестко требовала от ЕС оставить запрет и после 15 сентября решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

Дуда заявил, что Варшава поддерживает Украину, но будет отстаивать свои интересы

В ответ на это Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и угрожает ввести эмбарго на польский лук, помидоры, капусту и яблоки.

Позже Анджей Дуда, комментируя "зерновой кризис", сравнил Украину с утопающим, который хватается за все и может потянуть за собой на глубину других, и отменил встречу с Владимиром Зеленским.

На фоне этого в Польше заговорили о возможном уменьшении поддержки Украины и украинских беженцев. С января 2024 года украинские беженцы в Польше могут перестать получать выплаты.