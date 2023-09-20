Польша больше не передает оружие Украине - Моравецкий

Польша больше не передает оружие Украине в свете полномасштабного российского военного вторжения, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Polsat News.

"Украина защищается от зверского нападения России, и я понимаю эту ситуацию, однако, как я уже сказал, мы будем защищать нашу страну. Мы больше не передаем вооружение в Украину, потому что сейчас вооружаем Польшу самым современным оружием", - отметил он.

В то же время Моравецкий подчеркнул, что правительство точно не будет рисковать безопасностью Украины, и логистический хаб в Жешуве, по согласованию с США и НАТО, "по-прежнему играет ту же роль, которую играл и будет играть".

В ответ на вопрос, рассматривает ли правительство Польши сокращение помощи Украине в связи с так кризисом в отношениях из-за запрета импорта зерновых оттуда, премьер отметил, что Польша "помогает в победе над российским варваром, но правительство не может согласиться на расшатывание польского рынка".

"Транзит украинских товаров мы обязательно сохраним. Польша не несет от этого никаких расходов. Наоборот, можно сказать, что мы на этом зарабатываем", - сказал глава польского правительства.

Отношения же с Украиной Моравецкий охарактеризовал как находящиеся на данный момент "мягко говоря, в тяжелом состоянии" после недавних заявлений высших должностных лиц Украины, включая президента Владимира Зеленского.

Он напомнил, что Министерство иностранных дел Польши в среду вызвало украинского посла Василия Зварыча "на ковер, чтобы объяснить ему, что Польша всегда будет защищать свои интересы, когда дело касается сельского хозяйства".

"Вот о чем спор. Я четко сказал Еврокомиссии, но также и украинскому правительству и президенту: либо мы добьемся продления этого эмбарго, либо введем его сами", - напомнил руководитель правительства.

В отношении резких заявлений Зеленского в адрес стран, настаивающих на запрете ввоза украинского зерна, Моравецкий заявил, что "это очень сильные слова" и что польская сторона их "принципиально отвергает".

"И в то же время мы посылаем Киеву слова предостережения - не играть такие ноты, которые сразу же фактически подхватили в Польше так называемые российские тролли, все провокаторы, которые рады, что между нашими странами посеяно семя раздора", - заявил польский премьер.

В отношении же заявления президента Анджея Дуды, который сравнил Украину с "утопающим, ведущим себя крайне опасно", хватаясь за все, Моравецкий заявил, что это "очень точные слова".

"Если бы мне пришлось искать что-то для оправдания [Украины], то это было бы только то, что мы все прекрасно знаем: Украина защищается от жестокого нападения России, и мы понимаем, что это нападение создает совершенно беспрецедентную ситуацию, с которой мы не сталкивались со времен Второй мировой войны. Это просто обычная война", - сказал он.

Отметим при этом, что в среду министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил о готовности польской стороны найти решение проблемы, связанной с украинским зерном, и ожидании соответствующих переговоров.

19 сентября Украина ввела лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Впрочем, в любом случае в Польше, Венгрии и Словакии на сегодня действуют национальные запреты на ввоз этой продукции из Украины, возобновленные после отказа Европейской комиссии продлить свое соответствующее решение.