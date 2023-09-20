Польща більше не передає зброю Україні - Моравецький

Польща більше не передає зброю Україні у світлі повномасштабного російського військового вторгнення, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в інтерв'ю Polsat News.

"Україна захищається від звірячого нападу Росії, і я розумію цю ситуацію, однак, як я вже сказав, ми захищатимемо нашу країну. Ми більше не передаємо озброєння в Україну, тому що зараз озброюємо Польщу найсучаснішою зброєю", - зазначив він.

Водночас Моравецький наголосив, що уряд точно не ризикуватиме безпекою України, і логістичний хаб у Жешуві, за погодженням із США та НАТО, "як і раніше, відіграє ту ж роль, яку грав і гратиме".

У відповідь на запитання, чи розглядає уряд Польщі скорочення допомоги Україні через нинішню кризу у відносинах через заборону імпорту зернових звідти, прем'єр зазначив, що Польща "допомагає у перемозі над російським варваром, але уряд не може погодитися на розхитування польського ринку".

"Транзит українських товарів ми обов'язково збережемо. Польща не несе від цього жодних видатків. Навпаки, можна сказати, що ми на цьому заробляємо", - сказав глава польського уряду.

Відносини ж з Україною Моравецький охарактеризував як такі, що знаходяться "м'яко кажучи, у важкому стані" після недавніх заяв вищих посадових осіб України, включаючи президента Володимира Зеленського.

Він нагадав, що Міністерство закордонних справ Польщі у середу викликало українського посла Василя Зварича "на килим, аби пояснити йому, що Польща завжди захищатиме свої інтереси, коли справа стосується сільського господарства".

"Ось про що суперечка. Я чітко сказав Єврокомісії, але також і українському уряду та президенту: або ми доб'ємося продовження цього ембарго, або введемо його самі", - нагадав керівник уряду.

Щодо різких заяв Зеленського на адресу країн, які наполягають на забороні ввезення українського зерна, Моравецький заявив, що "це дуже сильні слова" і що польська сторона їх "принципово відкидає".

"І водночас ми посилаємо Києву слова застереження - не грати такі ноти, які одразу фактично підхопили в Польщі так звані російські тролі, всі провокатори, які раді, що між нашими країнами посіяно насіння розбрату", - заявив польський прем'єр.

Стосовно ж заяви президента Анджея Дуди, який порівняв Україну з "потопаючим, який поводиться вкрай небезпечно", хапаючись за все, Моравецький заявив, що це "дуже точні слова".

"Якби мені довелося шукати щось для виправдання [України], то це було б тільки те, що ми всі чудово знаємо: Україна захищається від жорстокого нападу Росії, і ми розуміємо, що цей напад створює абсолютно безпрецедентну ситуацію, з якою ми не стикалися з часів Другої світової війни. Це просто звичайна війна", - сказав він.

Зазначимо при цьому, що в середу міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс заявив про готовність польської сторони знайти вирішення проблеми, пов'язаної з українським зерном, та очікування на відповідні переговори.

Перед цим, 19 вересня, Україна ввела ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Втім, у будь-якому випадку в Польщі, Угорщині та Словаччині на сьогодні діють національні заборони на ввезення цієї продукції з України, відновлені після відмови Європейської комісії продовжити своє відповідне рішення.