НАТО збудує у Польщі центр для ремонту української військової техніки

НАТО планує збудувати новий військовий об’єкт у польському Жешуві, який стане постійним місцем базування американських, британських та канадських військ. Також на новій базі буде розміщено ремонтно-логістичний центр з ремонту західної техніки, наданої Україні.

Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

Канадські та польські офіційні особи, які безпосередньо знайомі з цим проєктом підтвердили, що в Жешуві планується побудувати новий об’єкт НАТО, хоча це буде більше ремонтний і матеріально-технічний центр, ніж масштабна військова база.

"Ми збираємося створити завод з технічного обслуговування у партнерстві зі США та Великою Британією", — сказав канадський чиновник і додав, що основною роллю підприємства буде ремонт українських танків та іншої бронетехніки.

НАТО поставило Україні сотні основних бойових танків та інших бойових машин, багато з яких були пошкоджені під час семитижневого контрнаступу України, який намагався прорвати добре встановлені лінії російської оборони.

"Ми значно посилюємо стримування та оборону для всіх членів Альянсу, підвищуємо нашу стійкість проти російського примусу та підтримуємо наших партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії", - розповіли представники Нато у Брюсселі.

Через зручне розташування і відносно не велику відстань до українського кордону,саме Жешув став важливим транспортним хабом для допомоги Україні у війні.

Раніше стало відомо, що в місті Познань на заході Польщі буде відкрито сервісний центр для американських танків Abrams.

У квітні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща планує стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.

Окрім цього, міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни. Він хоче щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи.