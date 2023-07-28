НАТО построит в Польше центр по ремонту украинской военной техники

НАТО планирует построить новый военный объект в польском Жешуве, который станет постоянным местом для базирования американских, британских и канадских войск. Также на новой базе будет размещен ремонтно-логистический центр по ремонту западной техники, предоставленной Украине.

Об этом сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Канадские и польские официальные лица, непосредственно знакомые с этим проектом, подтвердили, что в Жешуве планируется построить новый объект НАТО, хотя это будет более ремонтный и материально-технический центр, чем масштабная военная база.

"Мы собираемся создать завод по техническому обслуживанию в партнерстве с США и Великобританией", - сказал канадский чиновник и добавил, что основной ролью предприятия будет ремонт украинских танков и другой бронетехники.

НАТО поставило Украине сотни основных боевых танков и других боевых машин, многие из которых были повреждены во время семинедельного контрнаступления Украины, пытавшегося прорвать хорошо установленные линии российской обороны.

"Мы значительно усиливаем сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышаем нашу устойчивость против российского принуждения и поддерживаем наших партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии", - рассказали представители Нато в Брюсселе.

Из-за удобного расположения и относительно небольшого расстояния до украинской границы, именно Жешув стал важным транспортным хабом для помощи Украине в войне.

Ранее стало известно, что в городе Познань на западе Польши будет открыт сервисный центр американских танков Abrams. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году.

В апреле премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует стать центром обслуживания танков Abrams в Европе и производить снаряды с обедненным ураном.

Кроме того, министр обороны Польши предложил открыть академию HIMARS на территории страны.

Он хочет, чтобы в Польше была создана "академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы.