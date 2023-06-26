В Польше построят сервисный центр по обслуживанию танков Abrams

Сервисный центр для американских танков Abrams будет открыт в Познани на западе Польши, сообщил в понедельник производитель оружия Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Об этом пишет Reuters.

Соглашение о создании центра было подписано в понедельник PGZ и американским производителем танков General Dynamics Land Systems. Это связано с тем, что Варшава планирует удвоить численность своей армии в этом году, а также увеличить затраты на оборону до 4% ВВП.

Также Польша уже заказала у США 250 самых современных боевых танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

"Как надежный партнер для армии мы отвечаем за поддержку подразделений в поддержке эффективности каждого типа оборудования, которое используется польской армией или начинает использоваться", - сказал в заявлении исполнительный директор PGZ Себастьян Хвалек.

Министр государственного имущества Яцек Сасин отметил, что строительство сервисного центра свидетельствует о том, что американцы высоко ценят потенциал Польши и наши организационные способности.

В апреле премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша планирует стать центром обслуживания танков Abrams в Европе и производить снаряды с обедненным ураном.

Кроме того, министр обороны Польши предложил открыть академию HIMARS на территории страны.

Он хочет, чтобы в Польше была создана "академия HIMARS", где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы. 18 апреля в Торуне проходила конференция Европейского ракетно-артиллерийского саммита, где обсуждались детали этого проекта.

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