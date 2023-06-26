У Польщі збудують сервісний центр з обслуговування танків Abrams

Сервісний центр для американських танків Abrams буде відкрито в місті Познань на заході Польщі, повідомив у понеділок виробник зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Про це пише Reuters.

Угоду про створення центру підписали в понеділок PGZ і американський виробник танків General Dynamics Land Systems. Це пов'язано з тим, що Варшава планує подвоїти чисельність своєї армії у цьому році, а також збільшити витратити на оборону до 4% ВВП.

Також Польща вже замовила у США 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.

"Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів у підтримці ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися", — сказав у заяві виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.

Міністр державного майна Яцек Сасін зазначив у Twitter, що будівництво сервісного центру свідчить про те, що американці високо цінують потенціал Польщі та наші організаційні здібності.

У квітні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща планує стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.

Окрім цього, міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.

Він хоче щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи. 18 квітня в Торуні проходила конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорювалися деталі цього проекту.

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