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У Польщі збудують сервісний центр з обслуговування танків Abrams
Сервісний центр для американських танків Abrams буде відкрито в місті Познань на заході Польщі, повідомив у понеділок виробник зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).
Про це пише Reuters.
Угоду про створення центру підписали в понеділок PGZ і американський виробник танків General Dynamics Land Systems. Це пов'язано з тим, що Варшава планує подвоїти чисельність своєї армії у цьому році, а також збільшити витратити на оборону до 4% ВВП.
Також Польща вже замовила у США 250 найсучасніших бойових танків Abrams на додаток до 116 модернізованих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Як надійний партнер для армії, ми відповідаємо за підтримку підрозділів у підтримці ефективності кожного типу обладнання, яке використовується польською армією або починає використовуватися", — сказав у заяві виконавчий директор PGZ Себастьян Хвалек.
Міністр державного майна Яцек Сасін зазначив у Twitter, що будівництво сервісного центру свідчить про те, що американці високо цінують потенціал Польщі та наші організаційні здібності.
У квітні прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща планує стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти для них снаряди зі збідненим ураном.
Окрім цього, міністр оборони Польщі запропонував відкрити “академію HIMARS” на території країни.
Він хоче щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи. 18 квітня в Торуні проходила конференція Європейського ракетно-артилерійського саміту, де обговорювалися деталі цього проекту.
Джерело фото: ua.depositphotos.com