Швеция создаст центры обслуживания военной техники, предоставленной Украине

Швеция планирует создать центры логистики и обслуживания военной техники, которую было передано Украине. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Отмечается, что правительство Швеции одобрило участие до 60 военных в создании таких хабов рядом с Украиной, например, в Польше.

Стокгольм предоставил украинским военным, в частности, боевые машины пехоты Stridsfordon 90, танки Leopard и артиллерийские установки типа Archer и Robot 70.

"Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы присылаем, также могло быть использовано и достичь оперативного эффекта", – сказал министр обороны Швеции Пол Юнсон.

Миссия, предусматривающая ремонт и обслуживание техники, должна быть запущена в начале осени. На практике предполагается, что в ней примут участие около 30 шведских военных. Идея состоит в том, что шведы будут также обучать украинский персонал.

Кроме того, Швеция планирует предоставить больше запасных частей для техники – они должны поступить в рамках следующего пакета поддержки.

Напомним, что Швеция – не единственная страна, создающая хаб для обслуживания техники, предоставленной украинским защитникам. В частности, Германия и Польша близятся к соглашению о создании соответствующего сервисного центра. Подробнее об этом читайте здесь.