Германия и Польша готовятся заключить соглашение о центре ремонта Leopard для Украины

Германия и Польша приближаются к соглашению о создании сервисного центра по ремонту боевых танков Leopard и другой техники, которую использует Украина. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Томас Баггер агентству Bloomberg.

Он отметил, что переговоры должны завершиться в ближайшие дни, до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Хаб в Польше будет использоваться для снабжения крайне необходимых запчастей для оборудования немецкого производства.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее подтвердил, что длительные переговоры о хабе почти завершились, и что Германия, поставившая Украине танки Leopard, зенитные самоходные установки Gepard и системы противовоздушной обороны, такие как Patriots и Iris-T, скоро сможет помочь отремонтировать их вблизи поля боя.

"Конечно, лучше всего, если системы вооружения перемещаются только на небольшое расстояние за пределы Украины, ремонтируются на месте, а затем передислоцируются", - сказал Шольц.

По данным сервиса Oryx, который собирает информацию из открытых источников, по меньшей мере четыре танка Leopard 2 и 16 боевых машин пехоты Bradley были уничтожены или повреждены.

Напомним, в мае президент польского оружейного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек заявил, что переговоры с немецкими производителями Leopard по осуществлению капитального ремонта техники, переданной Украине, приближаются к финишу.

Он отмечал, что стороны проясняют вопросы заключения контрактов и поставок запчастей, ведь запасные части являются ключевым фактором для поддержки оборудования в рабочем состоянии.