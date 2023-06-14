- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Германия и Польша готовятся заключить соглашение о центре ремонта Leopard для Украины
Германия и Польша приближаются к соглашению о создании сервисного центра по ремонту боевых танков Leopard и другой техники, которую использует Украина. Об этом заявил посол ФРГ в Польше Томас Баггер агентству Bloomberg.
Он отметил, что переговоры должны завершиться в ближайшие дни, до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Хаб в Польше будет использоваться для снабжения крайне необходимых запчастей для оборудования немецкого производства.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее подтвердил, что длительные переговоры о хабе почти завершились, и что Германия, поставившая Украине танки Leopard, зенитные самоходные установки Gepard и системы противовоздушной обороны, такие как Patriots и Iris-T, скоро сможет помочь отремонтировать их вблизи поля боя.
"Конечно, лучше всего, если системы вооружения перемещаются только на небольшое расстояние за пределы Украины, ремонтируются на месте, а затем передислоцируются", - сказал Шольц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным сервиса Oryx, который собирает информацию из открытых источников, по меньшей мере четыре танка Leopard 2 и 16 боевых машин пехоты Bradley были уничтожены или повреждены.
Напомним, в мае президент польского оружейного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa Себастьян Хвалек заявил, что переговоры с немецкими производителями Leopard по осуществлению капитального ремонта техники, переданной Украине, приближаются к финишу.
Он отмечал, что стороны проясняют вопросы заключения контрактов и поставок запчастей, ведь запасные части являются ключевым фактором для поддержки оборудования в рабочем состоянии.