Криза загострюється: у Польщі заговорили про зменшення підтримки України та українських біженців

На фоні погіршення польсько-українських відносин через імпорт української агропродукції, у Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України та українських біженців.

Як сказав у інтерв’ю польському виданню PAP польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк, Польща підтримуватиме нашу країну в таких же обсягах, якщо польське суспільство не буде проти цього.

"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але для цього потрібна підтримка польського народу в цьому питанні. Але якщо не буде підтримки з боку поляків, уряду буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – підкреслив Шинковський вель Сенк.

Він додав, що польський уряд "невблаганний" у питанні заборони експорту української сільгосппродукції, зважаючи на інтереси фермерів.

"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", – додав Шинковський вель Сенк.

Відповідаючи на питання, чи стануть аграрні питання розмінною монетою при вступі України до Євросоюзу, польський міністр заявив, що Україна має виконати чітко визначені умови у низці галузей.

"Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам", – наголосив міністр.

Як повідомляє Bloomberg, від січня 2024 року українські біженці у Польщі можуть перестати отримувати виплати.

"Підтримка біженців, яка включає скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжено наступного року", заявив речник уряду Польщі Петр Мюллер в інтерв'ю телеканалу Polsat

За словами Ганни Шмідт, заступниці міністра сім'ї та соціальної політики, Польща витратила близько 2,4 мільярда злотих (550 мільйонів доларів) на підтримку українських сімей.

Як пише Bloomberg, якщо таке рішення буде прийнято польським урядом, то ймовірно, це посилить і без того високу напругу між двома сусідніми країнами, після того, як правляча в Польщі партія "Право і справедливість" продовжила заборону імпорту зерна з України, ігноруючи рішення Європейського Союзу про припинення ембарго, оскільки вона прагне заручитися підтримкою польських фермерів перед виборами 15 жовтня.

Погіршення відносин між Україною та Польшею

Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи "зернову кризу", порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших та скасував зустріч з Володимиром Зеленським.

Раніше польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК.

Нагадаємо, що раніше у п'ятницю Єврокомісія вирішила не продовжувати після 15 вересня заборону на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Вона була запроваджена 2 травня замість відповідних односторонніх обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія свого часу розкритикувала як неприйнятні.

Необхідність таких обмежень п'ять країн Євросоюзу пояснювали тим, що надлишок українського зерна на ринку знижує ціни на місцеву сільгосппродукцію, що впливає на доходи місцевих фермерів.

Польща, яка найбільш жорстко вимагала від ЄС залишити заборону й після 15 вересня, вирішила відразу ж запровадити свою національну заборону на ввезення української агропродукції.

У відповідь на це Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі СОТ) та погрожує запровадити ембарго на польську цибулю, помідори, капусту та яблука.