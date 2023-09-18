Україна подала позови до СОТ проти Польщі, Словаччини і Угорщини

Україна подала позови до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону на імпорт агропродукції. Українські чиновники вважають, що заборона на імпорт агропродукції порушує міжнародні зобов’язання цих країн і односторонні дії членів ЄС у сфері торгівлі є неприйнятними.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, в результаті односторонньої заборони на імпорт українські експортери вже зазнали значних збитків через простої, додаткові витрати та неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

"Для нас принципово важливим є довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів. Тому ми подаємо проти них позови в СОТ. Нам потрібна солідарність з ними і захист інтересів фермерів", - пояснила Юлія Свириденко.

В той же час вона наголосила, що в Україні сподіваються, що тиск Єврокомісії та інших держав-членів допоможуть відновити нормальну торгівлю і що дані держави знімуть свої обмеження і Україні не доведеться зʼясовувати відносини в судах.

Зазначимо, що 15 вересня 2023 року Єврокомісія прийняла рішення не продовжувати заборону на імпорт товарів з України, після того, як були усунені викривлення ринку в п'яти східноєвропейських державах-членах ЄС. Однак Польща, Словаччина та Угорщина вирішили в односторонньому порядку встановити національні обмеження на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Нагадаємо, сьогодні Київ вирішив подати позов до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Угорщину та Словаччину.