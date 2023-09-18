Украина подала иски в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии

Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт агропродукции. Украинские чиновники считают, что запрет на импорт агропродукции нарушает международные обязательства этих стран и односторонние действия членов ЕС в сфере торговли неприемлемы.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинские экспортеры уже понесли значительные убытки из-за простой, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров", - пояснила Юлия Свириденко.

В то же время она подчеркнула, что в Украине надеются, что давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут возобновить нормальную торговлю и данные государства снимут свои ограничения и Украине не придется выяснять отношения в судах.

Отметим, что 15 сентября 2023 года Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет на импорт товаров из Украины после устранения искажения рынка в пяти восточноевропейских государствах-членах ЕС. Польша, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке установить национальные ограничения на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

В то же время, 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

Напомним, сегодня Киев решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию.