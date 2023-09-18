Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС, если не решится вопрос с агроэкспортом

Польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК, поэтому Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна.

Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, сообщает TVN24.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины в Евросоюз. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. Очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", - заявил Телус.

Он считает, что польское эмбарго на украинскую агропродукцию "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз".

"На базе, которая существует сейчас, польское сельское хозяйство никогда не победит украинское сельское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое сельское хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна", - отметил министр.

Как заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, действия Польши в отношении украинского зерна ошибочны, неправомерны и вредны для польских, украинских и всех фермеров Европейского Союза.

“Наконец-то Польша сказала правду по поводу украинского зерна. Речь идет не об этом сезоне, а об условиях вступления Украины в ЕС. Об этом очень четко заявил министр аграрной политики Телюс”, – отметил он в Facebook.

Качка подчеркнул, что таким образом "фактически начались вступительные переговоры по сельскому хозяйству" с "столь агрессивной боевой разведки и с полного антагонизма со стороны Польши".

"Фактически Польша борется за liberum veto в Украине без каких-либо объяснений", - написал он.

Напомним, что ранее в пятницу Еврокомиссия решила не продолжать после 15 сентября запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена 2 мая вместо соответствующих односторонних ограничительных мер в этих странах, которые Еврокомиссия в свое время раскритиковала как неприемлемые.

Необходимость таких ограничений пять стран Евросоюза объясняли тем, что переизбыток украинского зерна на рынке снижает цены на местную сельхозпродукцию, что влияет на доходы местных фермеров.

Польша, наиболее жестко требовавшая от ЕС оставить запрет и после 15 сентября, решила сразу же ввести свой национальный запрет на ввоз украинской агропродукции.

Украинский президент Владимир Зеленский в вечернем обращении от 15 сентября заявил, что Украина даст "цивилизованный" ответ, если страны-соседи вернутся к "не по-соседски" ограничительным мерам по украинской агропродукции.

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