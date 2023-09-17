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Фермеры Болгарии планируют блокаду из-за снятия зернового эмбарго: премьер страны назвал их террористами
Болгарские аграрии в понедельник, 18 сентября, планируют начать общенациональный протест, во время которого хотят заблокировать пограничные переходы, главные дороги и шоссе. Об этом пишет "Дневник".
На следующий день акция будет сосредоточена в Софии. По словам организаторов, демонстрации будут направлены на спасение болгарского сельского хозяйства.
Инициаторы протеста требуют, в частности, продлить запрет на ввоз украинских подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, а также ввести запрет на импорт из Украины:
- нерафинированного масла;
- свежих и замороженных овощей и фруктов;
- молока и молочных продуктов;
- мяса и мясопродуктов;
- живых животных;
- меда и продуктов пчеловодства.
Кроме того, они хотят ужесточить контроль за происхождением, качеством и безопасностью импорта сельскохозяйственной продукции в страну.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также среди требований есть выплата полной суммы компенсации за повышение себестоимости продукции в результате войны в Украине.
Издание БНР пишет, что премьер-министр Болгарии Николай Денков, комментируя заявленную акцию и отказ аграриев от встречи с ним, сказал: "Я не веду переговоры с террористами".
По мнению главы болгарского правительства, доводы фермеров "совершенно несостоятельны".
"Представители сектора не могут утверждать, что государство не заботится о нем, когда государство дает более 2 млрд львов (более 1 млрд долларов, – ред.); они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большинство средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", – сказал Денков.
При этом чиновник посоветовал производителям зерна отказаться от европейских средств, а после этого запрещать украинские товары.
Импорт зерна из Украины: продление ограничений
15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.
Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.
Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели этот запрет, объяснив это защитой своих фермеров.
В свою очередь парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений на импорт украинского зерна. А правительство Румынии решило подождать от Украины план действий по внедрению эффективных мер экспортного контроля, который должен предотвратить деформацию румынского рынка зерновых.