Ограничения для украинского зерна. В МИД назвали пять причин не продлевать эмбарго

Оснований для продолжения решения Еврокомиссии о запрете импорта украинского продовольствия в пять стран Европейского Союза нет. Об этом заявил спикер Министерства законных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, есть пять основных причин, по которым не следует продолжать ограничения.

Первая из них состоит в том, что Украина и Евросоюз создали общую координационную платформу, в рамках которой проработали все оговорки со стороны некоторых европейских стран.

Во-вторых, экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка. Как отметил Николенко, несмотря на существующий запрет, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы.

"Необходимо, чтобы, прежде всего, их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины. Для этого у Брюсселя есть ряд инструментов поддержки", – высказался чиновник.

Еще одним фактором он указал то, что решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

Также Николенко написал, что искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку РФ, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна. Для страны-агрессора нет запретов на рынке ЕС, а сокращение поставок украинского зерна означает для России возможность больше зарабатывать денег на войну.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что запрет на импорт в принципе противоправный, ведь он нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.

Импорт зерна из Украины: ограничение в ЕС

Весной 2023 года несколько государств Евросоюза сначала самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских продовольственных товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, назвав односторонние действия государств-членов ЕС по торговле неприемлемыми.

Но затем были проведены переговоры, по результатам которых импорт ряда товаров в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию запретили на уровне Еврокомиссии, а самостоятельные меры стран были отменены. Под ограничения попали пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника украинского происхождения. Транзит продовольствия через эти страны сохранился.

Предполагается, что эти ограничения будут действовать до 15 сентября. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна хочет придерживаться действующей политики импорта украинского продовольствия и после этой даты. При этом в венгерском правительстве угрожают не только сохранить, но и расширить ограничения, увеличив список запрещенных для импорта товаров с четырех до 24 продуктов.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что продлить запрет на импорт хотят все пять стран.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины отмечало, что украинская сторона считает продолжение торговых ограничений после 15 сентября категорически неприемлемым. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал обращение Украины в арбитраж Всемирной торговой организации в таком случае.

А парламент Болгарии 14 сентября принял решение, что запрет на импорт украинского зерна не будет продолжаться.